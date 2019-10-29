Происшествия
Lenta.ruНазваны причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула. Источники отметили, что версия о неуставных отношениях и физическом насилии над Шамсутдиновым не подтвердилась.
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с чего всё началось
«Допустившие нарушения командиры будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения», — заявил РБК источник, близкий к комиссии. 25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории воинской части 54160 в поселке Горный в Забайкалье.РБКвчера в 15:40
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Спецкомиссия озвучила причину, по которой тюменский солдат мог расстрелять 8 человек в Забайкалье
Новости Тюмени 72.ru01:59
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