Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНазваны причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула. Источники отметили, что версия о неуставных отношениях и физическом насилии над Шамсутдиновым не подтвердилась.
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с чего всё началось

Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья

25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории воинской части 54160 в поселке Горный в Забайкалье. Травмы получили десять человек, восемь из них погибли.
РБКвчера в 15:40

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Названа причина расстрела солдат в Забайкалье

Национальная служба новостей00:16

В Минобороны предполагают — личный конфликт срочника с офицером мог стать причиной расстрела сослуживцев в Забайкалье

Эхо Москвы01:00

РБК: комиссия не подтвердила физического насилия в отношении расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

Коммерсантъвчера в 17:34

Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье

Газета.Ruвчера в 17:43

В Минобороны назвали основную версию расстрела тюменским солдатом сослуживцев в Забайкалье

URA.Ruвчера в 16:08

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ruвчера в 16:05

Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья

РБКвчера в 15:40
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Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Здоровье

Время работы поликлиник в Чите могут увеличить

Министр здравоохранения Забайкалья Валерий Кожевников заявил о возможном увеличении времени работы поликлиник в Чите.
Zab.RU 01:12
Происшествия

В Улан-Удэ внедорожник столкнулся с БТР

«На трассе Улан-Удэ водитель автомобиля Nissan Patrol совершил объезд патрульного автомобиля военной автомобильной инспекции, сопровождавшего организованную колонну, и допустил столкновение с БТР, следующим в составе колонны», — заявили в Росгвардии.
RT на русском 01:51
Экономика

Новая система пенсионных накоплений представлена в России

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Газета.Ru вчера в 06:33
Хоккей

«Каролина» победила «Калгари» благодаря дублю Свечникова

«Каролине» удалось отыграться и вырвать победу благодаря дублю российского форварда Андрея Свечникова.
REGNUM 00:36
Музыка

Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру 28 октября в 05:59
Наука

Прародину всего человечества нашли в Южной Африке

В ходе морфологических исследований британские антропологи выяснили, что родиной первых людей современного вида является Южная Африка.
МедиаПоток вчера в 03:03
Футбол

Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль

В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ.
Чемпионат вчера в 14:05
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 28 октября в 12:38
Общество

Ураган обесточил уже 47 населённых пунктов Приангарья

REGNUM 00:56
Хоккей

«Даллас» обыграл «Миннесоту» в НХЛ, Радулов оформил хет-трик

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд».
RT на русском 01:18
Политика

Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября

REGNUM вчера в 08:52
Общество

Коломойского начинают серьезно прессовать в США

Скандально известного украинского олигарха Игоря Коломойского, ставшего спонсором предвыборной кампании действующего президента Украины, в США подозревают в создании организованной преступной группировки.
Новостной фронт вчера в 08:52
Кино

Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»

«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4

По последним данным, местные полицейские приобрели 19 внедорожников российского производства в пятидверном исполнении.
Авторамблер 28 октября в 04:53
Политика

Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
RT на русском вчера в 01:50
Армия и оружие

Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трёх направлениях

Российские специалисты ввели в эксплуатацию загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике.
RT на русском 01:16
Общество

Пилотная группа японских туристов прибыла на южные Курилы

Первая группа японских туристов в рамках пилотной поездки на южную часть Курильской гряды (Сахалинская область) прибыла на остров Кунашир.
ТАСС вчера в 20:38
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»

Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
Газета.Ru вчера в 23:22
Экономика

Несырьевой экспорт из России сократился впервые за два года

Несырьевой неэнергетический экспорт товаров (ННЭ) из России сократился впервые с 2017 года. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития.
Известия вчера в 17:53
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 22:46
Энергетика

«Газпром» сообщил о полном заполнении газопровода «Сила Сибири»

Газета.Ru вчера в 07:49
Фигурное катание

Загитова в роли спящей красавицы: представлена афиша нового шоу Навки

Sport24.ru вчера в 12:53
Политика

Законодатели США призвали Помпео продлить СНВ-3

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел и высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Боб Менендес призвали госсекретаря США Майка Помпео продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Интерфакс вчера в 22:59
Театры

Якутскую оперу могут поставить в ГТОиБ республики в 2021 году

Новый руководитель Государственного театра оперы и балета республики планирует поставить якутскую оперу в 2021 году.
Якутия 24 00:27
Общество

Какой цвет может стать талисманом для разных знаков зодиака

Овнам подходит яркий и активный цвет. Красный – талисман этого знака зодиака.
Lisa.ru 28 октября в 00:30
Экономика

Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта

Экономисты усомнились в выполнении поставленных Министерством сельского хозяйства России задач по экспорту и отметили, что это возможно только при сокращении потребления продуктов россиянами.
Lenta.ru 00:10
Происшествия

В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

РБК вчера в 04:10
Армия и оружие

Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии

Зону безопасности, расположенную на северо-востоке Сирии недалеко от границы с Турцией, досрочно покинули вооруженные подразделения курдов, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу.
Ведомости вчера в 11:43
Политика

Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе

У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве начался митинг против разведения сил в районе поселка Золотое в Донбассе.
РИА Новости вчера в 15:32
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