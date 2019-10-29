Происшествия

Газета.RuГазета.RuНазваны причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье

Насилие в отношении срочника рядового Рамиля Шамсутдинова, проходившего службу в воинской части 54160 в поселке Горный Забайкальского края и расстрелявшего восемь сослуживцев, не применялось, но мог иметь место личный конфликт с командиром - к такому заключению пришла комиссия Минобороны.
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с чего всё началось

Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья

«Допустившие нарушения командиры будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения», — заявил РБК источник, близкий к комиссии. 25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории воинской части 54160 в поселке Горный в Забайкалье.
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