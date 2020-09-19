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Российская газета
Российская газета

Названы причины возможного ослабления рубля

К ослаблению рубля могут привести волатильность на мировых рынках на фоне выборов в США и неопределенность ситуации в связи с новыми международными санкциями, считает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля

С начала года рубль потерял против доллара более 17%, а максимальное падение этого года превышало в марте 24%.
РИА Новостивчера в 20:15
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URA.Ru

Профессор ВШЭ назвал условия падения курса рубля

URA.Ruвчера в 01:37
Газета.Ru

Названы факторы, которые могут привести к ослаблению рубля

Газета.Ruвчера в 01:24
ПРАЙМ

Аналитик назвал факторы, которые могут привести к дальнейшему ослаблению рубля

ПРАЙМвчера в 20:15
Lenta.ru

Названы условия для падения рубля

Lenta.ruвчера в 00:29
Московский Комсомолец

Эксперты спрогнозировали возможное падение рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:11
Комсомольская правда

Названы факторы для ослабления рубля

Комсомольская правдавчера в 01:20
РИА Новости

Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля

РИА Новостивчера в 20:15

Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Отмечается, что в ЦПВС РФ поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* "провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации".
Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
РИА Новости15:07
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Разработчик «Новичка» оценил извинения Мирзаянова перед Навальным

Леонид Ринк, один из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок", прокомментировал заявление проживающего в США Вила Мирзаянова, которого также называют создателем этого вещества.
РИА Новости03:42
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Арсенал (Тула) — Сочи 3:2

«Арсенал» в матче 8-го тура РПЛ обыграл «Сочи» (3:2). Главным героем встречи стал хавбек туляков Сергей Ткачёв, отметившийся дублем.
Metaratings08:59

Ковингтон победил Вудли на турнире UFC в Лас-Вегасе

Американский боец Ultimate Fighting Championship Колби Ковингтон сумел одержать победу сегодня ночью и тем самым возглавил дивизион полусредневесовой категории Его соперником стал соотечественник Тайрон Вудли.
Честный рейтинг букмекеров05:46
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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