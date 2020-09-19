Названы причины возможного ослабления рубля
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К ослаблению рубля могут привести волатильность на мировых рынках на фоне выборов в США и неопределенность ситуации в связи с новыми международными санкциями, считает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.В источнике
С чего всё началось
Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
С начала года рубль потерял против доллара более 17%, а максимальное падение этого года превышало в марте 24%.
РИА Новостивчера в 20:15
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