К ослаблению рубля могут привести волатильность на мировых рынках на фоне выборов в США и неопределенность ситуации в связи с новыми международными санкциями, считает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

С чего всё началось Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля С начала года рубль потерял против доллара более 17%, а максимальное падение этого года превышало в марте 24%. РИА Новости 20:15