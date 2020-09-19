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Российская газета
Российская газета

Названы причины возможного ослабления рубля

К ослаблению рубля могут привести волатильность на мировых рынках на фоне выборов в США и неопределенность ситуации в связи с новыми международными санкциями, считает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля

С начала года рубль потерял против доллара более 17%, а максимальное падение этого года превышало в марте 24%.
РИА Новости20:15
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URA.Ru

Профессор ВШЭ назвал условия падения курса рубля

URA.Ru01:37
Газета.Ru

Названы факторы, которые могут привести к ослаблению рубля

Газета.Ru01:24
ПРАЙМ

Аналитик назвал факторы, которые могут привести к дальнейшему ослаблению рубля

ПРАЙМ20:15
Lenta.ru

Названы условия для падения рубля

Lenta.ru00:29
Московский Комсомолец

Эксперты спрогнозировали возможное падение рубля

Московский Комсомолец21:11
Комсомольская правда

Названы факторы для ослабления рубля

Комсомольская правда01:20
РИА Новости

Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля

РИА Новости20:15

Россия не имеет данных о подготовке КНДР ракетных пусков с подлодки

Москва не обладает данными о том, что Пхеньян готовится осуществить ракетные пуски с подводной лодки, в целом же подобная аналитика на тему происходящего в КНДР зачастую бывает политизирована, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
РИА Новости03:23

Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия22:11
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