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Невские Новости
Невские Новости

Названы причины возможного ослабления рубля осенью

Например, падение рубля может произойти после выборов президента США и ряда других причин. Рубль на данный момент остается довольно стабильно валютой. Однако к концу года все может измениться.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля

С начала года рубль потерял против доллара более 17%, а максимальное падение этого года превышало в марте 24%.
РИА Новостивчера в 20:15
Подробнее о событии
URA.Ru

Профессор ВШЭ назвал условия падения курса рубля

URA.Ruвчера в 01:37
ПРАЙМ

Аналитик назвал факторы, которые могут привести к дальнейшему ослаблению рубля

ПРАЙМвчера в 20:15
Комсомольская правда

Названы факторы для ослабления рубля

Комсомольская правдавчера в 01:20
Lenta.ru

Названы условия для падения рубля

Lenta.ruвчера в 00:29
Московский Комсомолец

Эксперты спрогнозировали возможное падение рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:11
Газета.Ru

Названы факторы, которые могут привести к ослаблению рубля

Газета.Ruвчера в 01:24
РИА Новости

Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля

РИА Новостивчера в 20:15

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России
РИА Новости21:09
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81 новый случай коронавируса выявлен в Удмуртии за сутки

В республике выявлен 81 новый случай коронавирусной инфекции. ⠀ Заболели 48 ижевчан, 7 жителей Красногорского района, 6 жителей Воткинска, 5 жителей Глазова, 4 жителей Дебесского района, 3 жителей Игринского района, по два случая выявлено в Воткинском, Завьяловском и Сарапульском районах, по одному заболевшему зарегистрировано в Глазовском и Киясовском районах.
Моя Удмуртия01:06
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Суд отказал в аресте имущества экс-главы «ВСМПО-Ависмы» Воеводина

Арбитражный суд Свердловской области не удовлетворил требования компании "ВСМПО-Ависма", которая хотела арестовать имущество своего бывшего гендиректора Михаила Воеводина по иску о взыскании 4,07 млрд руб. По версии корпорации, он занижал стоимость продукции для перераспределения доходов в пользу группы Interlink.
Коммерсантъвчера в 06:51
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Глава UFC отреагировал на победу Хамзата Чимаева

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал очередную эффектную победу Хамзата Чимаева, которому понадобилось лишь 17 секунд, чтобы нокаутировать своего соперника Джеральда Миршерта на прошедшем 20 сентября турнире.
CT news02:51

Ковингтон победил нокаутом Вудли на турнире UFC Fight Night 178

Лас-Вегас, США, 20 сентября 2020, 08:41 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Колби Ковингтон победил своего соотечественника Тайрона Вудли на турнире промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе.
REGNUM01:41