Названы причины возможного ослабления рубля осенью
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Например, падение рубля может произойти после выборов президента США и ряда других причин. Рубль на данный момент остается довольно стабильно валютой. Однако к концу года все может измениться.В источнике
С чего всё началось
Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
С начала года рубль потерял против доллара более 17%, а максимальное падение этого года превышало в марте 24%.
РИА Новостивчера в 20:15
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