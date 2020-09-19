Например, падение рубля может произойти после выборов президента США и ряда других причин. Рубль на данный момент остается довольно стабильно валютой. Однако к концу года все может измениться.

С чего всё началось Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля С начала года рубль потерял против доллара более 17%, а максимальное падение этого года превышало в марте 24%. РИА Новости вчера в 20:15