Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняНазваны причины возможного ослабления рубля в августе

Аналитики прогнозируют, что реальные риски для национальной валюты малореализуемы. Последний месяц лета ежегодно является тяжелым для российского рубля. За примером далеко ходить не надо: август 1998 года помнят многие соотечественники, накопления которых обесценились за 31 день на 58%.
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Названы причины возможного ослабления рубля в августе

Экономика сегодня05:23

Санкции и динамика цен. Названы возможные риски для рубля в конце лета

Smolnarod.ru04:38

Эксперты рассказали о рисках для рубля в августе

РИА Новостивчера в 20:15

Названы риски для рубля в августе

Телеканал 360°вчера в 22:20
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Политика

Кремль: Путин и Лукашенко после задержания россиян пока не связывались

Президенты России и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко — после задержания россиян под Минском еще не связывались.
РЕН ТВ 06:01
Происшествия

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти

Число жертв ДТП, которое произошло на трассе «Таврида» в Крыму, увеличилось до девяти.
Live24 05:49
Общество

Российские путешественники открывают международное авиасообщение

Российские путешественники открывают международное авиасообщение Несмотря на открытие международного авиасообщения с 1 августа, попытка сразу улететь из России обойдется недешево и связана с рисками.
Коммерсантъ вчера в 18:25
7
Общество

Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге

Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».
РБК 06:12
64
Футбол

Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

RT на русском 03:17
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области

RT на русском 02:55
94
Гаджеты

Apple перенесла сроки начала продаж новых iPhone

Вашингтон, 31 июля 2020, 08:49 — REGNUM Американская корпорация Apple перенесла сроки продажи новых iPhone на более поздний срок, передает Bloomberg.
REGNUM 01:49
36
Религия

Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам

Мусульмане провели утреннюю праздничную молитву в честь праздника Курбан-байрам 31 июля.
RT на русском 00:52
22
Финансы

Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля

В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля. Позднее снижение рубля замедлилось.
Российская газета 03:41
8
Политика

Песков заявил о приверженности Москвы нормандскому формату

Россия по-прежнему привержена Минским договоренностям по урегулированию в Донбассе, ни о каком сворачивании "нормандского формата" речи не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:17
4
Здоровье

Екатеринбург передаст области 25 медицинских учреждений

Из проекта документа следует, что в подчинение министерства перейдет 25 учреждений здравоохранения уральской столицы.
РБК Екатеринбург вчера в 06:03
6
Экономика

Эксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год

Стоимость российских лекарств за последний год выросла на 23,8%, импортных - на 7,5%, говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
ТАСС 05:33
9
Футбол

Халк назвал «интересным вариантом» возвращение в «Зенит»

РБК спорт 02:48
Политика

Задержанным в Белоруссии россиянам предоставили адвокатов

Гражданам России, задержанным в Белоруссии, предоставлены адвокаты.
Евразия Daily 05:55
Здоровье

Диетолог назвал помогающую в похудении и борьбе с бесплодием ягоду

Evo-rus.com 02:35
2
Авто

Kia представил новый Carnival, который появится в России

Kia Motors раскрыла детали о своем полноразмерном минивэне Carnival новой, четвертой генерации.
SpeedMe 29 июля в 23:04
60
Происшествия

В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

РИА Новости 03:57
64
Политика

Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки

Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
591
Экономика

Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян

Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости 02:36
1,6K
Баскетбол

«Лейкерс» обыграли «Клипперс» в матче НБА благодаря 34 очкам Дэвиса

ТАСС Спорт 00:17
Шоу-бизнес

Джиган случайно показал избранника Ольги Орловой

Джиган опубликовал этот ролик в своем аккаунте Instagram, где его могли увидеть много людей, но пока никто из них так и не узнал, кем же является избранник Орловой.
RuNews24.ru 05:31
4
Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Известия вчера в 14:00
138
Политика

Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»

Аргументы недели 00:59
29
Происшествия

В Петербурге умер известный рэпер Энди Картрайт

Форпост Северо-Запад вчера в 06:27
1,4K
Политика

Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии

Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ 00:31
14
Происшествия

В Омске мужчина напал в подъезде на шестилетнюю девочку

REGNUM 00:34
92
Транспорт

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
203
Армия и оружие

ОБСЕ игнорирует нарушения перемирия со стороны ВСУ в ЛНР

Наблюдатели ОБСЕ в Луганской Народной Республике проигнорировали и не внесли в свой суточный отчет за 30 июля три грубых нарушения перемирия со стороны военизированных формирований, подконтрольных Киеву.
ФАН 05:12
1
Общество

В Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе

Москва, 31 июля 2020, 05:08 — REGNUM Превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360».
REGNUM вчера в 22:08
121
Здоровье

Где еще 43 человека заразились коронавирусом в Самарской области

Напомним, за сутки от коронавируса скончались два человека.
ГТРК Самара 05:18
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