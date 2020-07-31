Аналитики прогнозируют, что реальные риски для национальной валюты малореализуемы. Последний месяц лета ежегодно является тяжелым для российского рубля. За примером далеко ходить не надо: август 1998 года помнят многие соотечественники, накопления которых обесценились за 31 день на 58%.

Политика Кремль: Путин и Лукашенко после задержания россиян пока не связывались Президенты России и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко — после задержания россиян под Минском еще не связывались.

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Общество Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78». 64

Гаджеты Apple перенесла сроки начала продаж новых iPhone Вашингтон, 31 июля 2020, 08:49 — REGNUM Американская корпорация Apple перенесла сроки продажи новых iPhone на более поздний срок, передает Bloomberg. 36

Религия Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам Мусульмане провели утреннюю праздничную молитву в честь праздника Курбан-байрам 31 июля. 22

Политика Песков заявил о приверженности Москвы нормандскому формату Россия по-прежнему привержена Минским договоренностям по урегулированию в Донбассе, ни о каком сворачивании "нормандского формата" речи не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 4

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Политика Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок. 591

Экономика Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков. 1,6K

Шоу-бизнес Джиган случайно показал избранника Ольги Орловой Джиган опубликовал этот ролик в своем аккаунте Instagram, где его могли увидеть много людей, но пока никто из них так и не узнал, кем же является избранник Орловой. 4

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Транспорт ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence. 203

Армия и оружие ОБСЕ игнорирует нарушения перемирия со стороны ВСУ в ЛНР Наблюдатели ОБСЕ в Луганской Народной Республике проигнорировали и не внесли в свой суточный отчет за 30 июля три грубых нарушения перемирия со стороны военизированных формирований, подконтрольных Киеву. 1