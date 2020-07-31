Финансы
Экономика сегодняНазваны причины возможного ослабления рубля в августе
Аналитики прогнозируют, что реальные риски для национальной валюты малореализуемы. Последний месяц лета ежегодно является тяжелым для российского рубля. За примером далеко ходить не надо: август 1998 года помнят многие соотечественники, накопления которых обесценились за 31 день на 58%.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:22, Ашберн
Политика
Кремль: Путин и Лукашенко после задержания россиян пока не связывались
Президенты России и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко — после задержания россиян под Минском еще не связывались.
РЕН ТВ 06:01
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти
Число жертв ДТП, которое произошло на трассе «Таврида» в Крыму, увеличилось до девяти.
Live24 05:49
Общество
Российские путешественники открывают международное авиасообщение
Российские путешественники открывают международное авиасообщение Несмотря на открытие международного авиасообщения с 1 августа, попытка сразу улететь из России обойдется недешево и связана с рисками.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Общество
Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге
Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».
РБК 06:12
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
RT на русском 03:17
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области
RT на русском 02:55
Гаджеты
Apple перенесла сроки начала продаж новых iPhone
Вашингтон, 31 июля 2020, 08:49 — REGNUM Американская корпорация Apple перенесла сроки продажи новых iPhone на более поздний срок, передает Bloomberg.
REGNUM 01:49
Религия
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам
Мусульмане провели утреннюю праздничную молитву в честь праздника Курбан-байрам 31 июля.
RT на русском 00:52
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля
В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля. Позднее снижение рубля замедлилось.
Российская газета 03:41
Политика
Песков заявил о приверженности Москвы нормандскому формату
Россия по-прежнему привержена Минским договоренностям по урегулированию в Донбассе, ни о каком сворачивании "нормандского формата" речи не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:17
Здоровье
Екатеринбург передаст области 25 медицинских учреждений
Из проекта документа следует, что в подчинение министерства перейдет 25 учреждений здравоохранения уральской столицы.
РБК Екатеринбург вчера в 06:03
Экономика
Эксперты отметили рост цен на российские лекарства на 24% за год
Стоимость российских лекарств за последний год выросла на 23,8%, импортных - на 7,5%, говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
ТАСС 05:33
Политика
Задержанным в Белоруссии россиянам предоставили адвокатов
Гражданам России, задержанным в Белоруссии, предоставлены адвокаты.
Евразия Daily 05:55
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
Kia Motors раскрыла детали о своем полноразмерном минивэне Carnival новой, четвертой генерации.
SpeedMe 29 июля в 23:04
Происшествия
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
РИА Новости 03:57
Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
Экономика
Банки захотели списывать деньги с неактивных счетов россиян
Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости 02:36
Шоу-бизнес
Джиган случайно показал избранника Ольги Орловой
Джиган опубликовал этот ролик в своем аккаунте Instagram, где его могли увидеть много людей, но пока никто из них так и не узнал, кем же является избранник Орловой.
RuNews24.ru 05:31
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Происшествия
В Петербурге умер известный рэпер Энди Картрайт
Форпост Северо-Запад вчера в 06:27
Политика
Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии
Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ 00:31
Транспорт
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Армия и оружие
ОБСЕ игнорирует нарушения перемирия со стороны ВСУ в ЛНР
Наблюдатели ОБСЕ в Луганской Народной Республике проигнорировали и не внесли в свой суточный отчет за 30 июля три грубых нарушения перемирия со стороны военизированных формирований, подконтрольных Киеву.
ФАН 05:12
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе
Москва, 31 июля 2020, 05:08 — REGNUM Превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360».
REGNUM вчера в 22:08
Здоровье
Где еще 43 человека заразились коронавирусом в Самарской области
Напомним, за сутки от коронавируса скончались два человека.
ГТРК Самара 05:18