Гаджеты
The GEEKНазваны приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Найденные приложения в Google Play уже успели установить более 550 тысяч раз и это не предел, ведь не все осведомлены в их вредности. Порой, они замаскированы под обои, игры и даже полезные утилиты для смартфона. Проверьте свой смартфон сейчас, ведь среди них есть популярные ныне приложения.
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с чего всё началось
Более того, как сообщают исследователи из антивирусной компании Bitdefender, код злонамеренных программ разбит по разным файлам, что затрудняет детектирование их настоящего назначения.Anti-Malware.ru15 января в 10:30
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Полмиллиона пользователей Android скачали разряжающие смартфон адваре
Anti-Malware.ru15 января в 10:30
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