с чего всё началось

Найденные приложения в Google Play уже успели установить более 550 тысяч раз и это не предел, ведь не все осведомлены в их вредности. Порой, они замаскированы под обои, игры и даже полезные утилиты для смартфона. Проверьте свой смартфон сейчас, ведь среди них есть популярные ныне приложения.

Биатлон Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России Во время пятого этапа Кубка мира белорусская биатлонистка начала стрелять по щиту россиянки Кристины Резцовой.

Политика Зеленский не принял отставку премьер-министра Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает "Интерфакс".

Политика Помпео заявил, что США думали о превентивном ударе по объектам в Иране Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в американской администрации задумывались о возможности нанесения превентивного удара по ядерным объектам Ирана, чтобы не допустить появления в этой стране ядерного оружия.

Политика Особое мнение: Николай Сванидзе Н. Сванидзе ― Надо сказать справедливости ради, что ни один вуз не оказался под таким огнем.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.

Общество Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.

Политика Помпео: Путин хочет сохранить контроль над Россией Госсекретарь США Майк Помпео допустил, что политические перемены в России являются попыткой российского президента Владимира Путина сохранить контроль над страной.

Общество Водонаева высказалась против маткапитала Депутат Госдумы РФ Константин Затулин, который присутствовал на передаче, поинтересовался у Водонаевой, каким образом она видит возможность определять "нормальных и ненормальных людей", чтобы решать, кому выдавать социальную помощь.

Транспорт В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал В московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие нового терминала С1 для обслуживания пассажиров международных воздушных линий.

Политика Халифа Хафтар написал Путину письмо Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.

Здоровье Российские ученые одержали победу над похмельем Российское ученые сделали новое открытие в области борьбы с похмельем и мобилизации сил организма.

Футбол «Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублей Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Ростовской области и постановил взыскать с ФК «Ростов» 154 млн руб. в пользу ООО «Агроком Холдинг», соответствующая информация опубликована в материалах суда.