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МИР 24
МИР 24

Названы приложения, которые замедляют работу смартфона

Названы способы увеличить скорость работы смартфона. Для этого необходимо удалить приложения, которые занимают много места в хранилище и работают в фоновом режиме, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на эксперта платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимира Гриценко.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какие приложения удалить, чтобы смартфон работал быстрее

Удаление ненужных или тяжелых приложений на смартфоне, которые занимают место в хранилище и могут работать в фоне, поможет ускорить работу гаджета.
ПРАЙМ20:04
Подробнее о событии
ФАН

Эксперт рассказал, как ускорить работу смартфона

ФАН23:52
Российская газета

Эксперты назвали замедляющие работу смартфона приложения

Российская газета00:55
Комсомольская правда

IT-эксперт рассказал, какие приложения замедляют работу смартфона

Комсомольская правда00:37
Известия

Эксперт назвал замедляющие работу смартфона приложения

Известия00:26
РБК

Эксперт дал рекомендации по ускорению работы смартфона

РБК02:11
Lenta.ru

Названы замедляющие работу смартфона приложения

Lenta.ru23:26
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какие приложения удалить, чтобы смартфон работал быстрее

ПРАЙМ20:04

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
РИА Новостивчера в 08:12
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Кабмин планирует ввести в набсовет Сбербанка замглавы Минфина Колычева

Правительство России разрешило замглавы Минфина Владимиру Колычеву войти в состав набсовета Сбербанка на безвозмездной основе, говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации распоряжении кабмина.
ПРАЙМ05:37

Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
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