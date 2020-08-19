Названы приложения, которые замедляют работу смартфона
Названы способы увеличить скорость работы смартфона. Для этого необходимо удалить приложения, которые занимают много места в хранилище и работают в фоновом режиме, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на эксперта платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимира Гриценко.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, какие приложения удалить, чтобы смартфон работал быстрее
Удаление ненужных или тяжелых приложений на смартфоне, которые занимают место в хранилище и могут работать в фоне, поможет ускорить работу гаджета.
ПРАЙМ20:04
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