Названы приложения, которые замедляют работу смартфона

Названы способы увеличить скорость работы смартфона. Для этого необходимо удалить приложения, которые занимают много места в хранилище и работают в фоновом режиме, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на эксперта платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимира Гриценко.