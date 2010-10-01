Футбол
Спорт день за днемНазваны примерные доходы клубов от продажи пива на стадионах
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, являющийся автором законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах во время проведения официальных соревнований по футболу, рассказал о потенциальных доходах российского клубов от продажи пенного напитка.
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Законопроект о продаже пива на стадионах планируют внести в Госдуму до конца года
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