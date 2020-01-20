Всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ может пройти после принятия закона парламентом, граждане будут голосовать за документ целиком, сказал РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

с чего всё началось

Мы будем следовать принципам открытости, доступности, прозрачности при голосовании.

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке проекта закона, руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева назвала опыт проведения президентских выборов в России похожим на тот, что будет использоваться при голосовании за Конституцию.

Названы принципы голосования по поправкам к Конституции

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