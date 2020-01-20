Политика

Lenta.ruLenta.ruНазваны принципы голосования по поправкам к Конституции

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке проекта закона, руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева назвала опыт проведения президентских выборов в России похожим на тот, что будет использоваться при голосовании за Конституцию.
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Андрей Клишас
Мы будем следовать принципам открытости, доступности, прозрачности при голосовании.
— Андрей Клишас, российский политикРИА Новости 11:17
с чего всё началось

Россияне будут голосовать за поправки в Конституцию целиком

Всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ может пройти после принятия закона парламентом, граждане будут голосовать за документ целиком, сказал РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
РИА Новости11:37

Подробнее о событии

Клишас: голосование по изменению Конституции будет проходить по закону в целом

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Россияне будут голосовать за весь проект поправок в Конституцию целиком

Газета.Ru12:26

Названы принципы голосования по поправкам к Конституции

Lenta.ru12:28

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РБК11:45

Россияне будут голосовать за поправки в Конституцию целиком

РИА Новости11:37
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Клишас Андрей Александрович
Российский политик
Российский политический деятель, предприниматель-миллионер. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Красноярского края с 19 марта 2012 года. Доктор юридических наук, профессор, специалист по конституционному праву, теории государства и права.
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