Политика
Lenta.ruНазваны принципы голосования по поправкам к Конституции
Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке проекта закона, руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева назвала опыт проведения президентских выборов в России похожим на тот, что будет использоваться при голосовании за Конституцию.
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Мы будем следовать принципам открытости, доступности, прозрачности при голосовании.
— Андрей Клишас, российский политикРИА Новости 11:17
с чего всё началось
Всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ может пройти после принятия закона парламентом, граждане будут голосовать за документ целиком, сказал РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.РИА Новости11:37
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Токаев освободил от должности акима Павлодарской области
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Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием
Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.
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Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
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Технологии
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В компании Toshiba изобрели алгоритм, который обеспечил настольным ПК возможность вычислять быстрее суперкомпьютеров, в том числе и квантовых.
Армия и оружие
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Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление в связи с тем, что украинский трезубец попал в британское пособие с экстремистскими символами, сообщается в понедельник, 20 января, на странице ведомства в Facebook.
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До конца текущего столетия, предсказывают астрономы, на небосклоне появится ярчайшая звезда.
Политика
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Общество
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Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.