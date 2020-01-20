Политика

Lenta.ruLenta.ruНазваны принципы голосования по поправкам к Конституции

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке проекта закона, руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева назвала опыт проведения президентских выборов в России похожим на тот, что будет использоваться при голосовании за Конституцию.
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Андрей Клишас
Мы будем следовать принципам открытости, доступности, прозрачности при голосовании.
— Андрей Клишас, российский политикРИА Новости вчера в 11:17
с чего всё началось

Россияне будут голосовать за поправки в Конституцию целиком

Всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ может пройти после принятия закона парламентом, граждане будут голосовать за документ целиком, сказал РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
РИА Новостивчера в 11:37

Подробнее о событии

Россияне будут голосовать за весь проект поправок в Конституцию целиком

Газета.Ruвчера в 12:26

Рабочая группа по изменению Конституции обсудит процедуру голосования в ближайшее время

Известиявчера в 13:38

Названы принципы голосования по поправкам к Конституции

Lenta.ruвчера в 12:28

Клишас: голосование по изменению Конституции будет проходить по закону в целом

ТАССвчера в 13:17

Россиянам предложат проголосовать за поправки в Конституцию целиком

Московский Комсомолецвчера в 12:22

В Совфеде назвали возможные сроки голосования по поправкам в Конституцию

РБКвчера в 11:45

Россияне будут голосовать за поправки в Конституцию целиком

РИА Новостивчера в 11:37
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли иностранцы

РБК вчера в 23:27
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту

Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество

Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

Актрису Наталью Бочкареву, которую осенью прошлого года задержали с кокаином, оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Вести.Ru вчера в 08:20
Общество

Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну

Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
REGNUM вчера в 18:04
Футбол

«Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив»

"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
РИА Новости вчера в 17:36
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Представители России предоставили членам Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
РБК вчера в 20:14
Общество

Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.
Известия 19 января в 17:52
Шоу-бизнес

Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой

Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.
Народные новости вчера в 22:10
Политика

Поправка к Конституции определяет порядок формирования Госсовета

Поправкой предлагается дополнить статью 83, согласно которой президент "формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства".
РИА Новости вчера в 09:21
Космос

НАСА попробует построить лунную базу из грибов

Интерфакс 17 января в 20:55
Армия и оружие

Столтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО

Известия вчера в 21:54
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Lenta.ru вчера в 19:52
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ТАСС вчера в 11:43
Общество

В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
RT на русском вчера в 01:14
Политика

Кадыров ответил на заявления о новом назначении

Lenta.ru вчера в 08:36
Хоккей

Сборная России разгромила Данию и вышла в полуфинал юношеских ОИ

Встреча завершилась со счетом 9:0. В составе победителей четыре шайбы забросил Матвей Мичков, хет-трик оформил Иван Мирошниченко, также отличились Иль Квочко и Кирилл Долженков, передает "Газета.ru".
Радио Sputnik вчера в 13:23
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «МЮ» и остался лидером АПЛ

Газета.Ru вчера в 13:23
Происшествия

Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе

Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
Московский Комсомолец вчера в 12:01
Наука

Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств

Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
РИА Новости вчера в 11:01
Теннис

Шарапова проиграла в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису 19-й сеянной турнира хорватке Донне Векич и покинула соревнования.
Известия вчера в 22:56
Космос

Разработчик «Сармата» создает многоразовую космическую ракету

Хакасия-Информ вчера в 22:19
Кино

В США вручили премии Гильдии киноактеров

Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.
Росбалт вчера в 03:53
Происшествия

Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией

RT на русском вчера в 11:37
Шоу-бизнес

Дочь Пескова рассказала об отношениях с Навкой

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Лиза рассказала, как ей удалось наладить отношения с третьей женой отца.
News.ru 19 января в 23:31
Футбол

Генсек РФС прокомментировал планы по расширению Премьер-лиги

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев не поддержал идею возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
Профиль вчера в 04:11
Происшествия

В Новосибирске загорелся крематорий

На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
РБК вчера в 16:17
Происшествия

В Сочи мужчина изнасиловал в автобусе 10-летнюю школьницу

В Сочи задержан 59-летний местный житель, который, по данным следствия, надругался в автобусе над 10-летней девочкой.
Известия вчера в 16:57
Происшествия

Начальник кемеровского Минюста скончалась в ночном клубе

REGNUM вчера в 21:21
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
РИА Новости вчера в 20:13
Единоборства

Появилось видео нокаута Серроне в поединке с Макгрегором

В интернете опубликована видеозапись нокаута американца Дональда Серроне в бою с Конором Макгрегором в Лас-Вегасе.
Российская газета 19 января в 03:44
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Клишас Андрей Александрович
Российский политик
Российский политический деятель, предприниматель-миллионер. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Красноярского края с 19 марта 2012 года. Доктор юридических наук, профессор, специалист по конституционному праву, теории государства и права.
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