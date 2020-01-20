Политика

Lenta.ruLenta.ruНазваны принципы голосования по поправкам к Конституции

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке проекта закона, руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева назвала опыт проведения президентских выборов в России похожим на тот, что будет использоваться при голосовании за Конституцию.
Читать в источнике
Комментировать31
Андрей Клишас
Мы будем следовать принципам открытости, доступности, прозрачности при голосовании.
— Андрей Клишас, российский политикРИА Новости 11:17
с чего всё началось

Россияне будут голосовать за поправки в Конституцию целиком

Всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ может пройти после принятия закона парламентом, граждане будут голосовать за документ целиком, сказал РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
РИА Новости11:37

Подробнее о событии

Клишас: голосование по изменению Конституции будет проходить по закону в целом

ТАСС13:17

Россияне будут голосовать за поправки в Конституцию целиком

РИА Новости11:37

Названы принципы голосования по поправкам к Конституции

Lenta.ru12:28

Россияне будут голосовать за весь проект поправок в Конституцию целиком

Газета.Ru12:26

Россиянам предложат проголосовать за поправки в Конституцию целиком

Московский Комсомолец12:22

В Совфеде назвали возможные сроки голосования по поправкам в Конституцию

РБК11:45

Рабочая группа по изменению Конституции обсудит процедуру голосования в ближайшее время

Известия13:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 20:47, Ашберн
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Газета.Ru 20:33
Армия и оружие

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарём Совбеза Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главу Минобороны Андрея Равкова госсекретарём Совета безопасности республики.
RT на русском 05:08
Общество

Принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну

Британский принц Гарри покинул Соединенное Королевство и отправился в Канаду, где его ждут жена Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Российская газета 18:31
Кино

Комедия «Холоп» стала второй по кассовым сборам в России

ToDay News Ufa 08:17
Политика

Кадыров опроверг слухи о своей отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
РИА Новости 08:32
Происшествия

Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе

Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
Московский Комсомолец 12:01
Футбол

Айртон: «Решение Спартака уважаю и принимаю»

Защитник Спартака Лука Айртон прокомментировал решение клуба не отпускать его в сборную Бразилии U-23 на предолимпийский турнир.
Bethub.org 15:45
Общество

Станет ли Чайка первой ласточкой

Не исключено, что отставка Чайки не последняя в этом ряду. Упорно говорили о возможном уходе главы МВД Колокольцева.
News.ru 08:15
Политика

Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Россия на заседании Совбеза ООН привела доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе в 2018 году.
РИА Новости 17:49
Общество

Вильфанд объяснил продолжительное аномальное тепло в России

Теплый ветер с Атлантики определяет погоду на территории России в течение зимы, эта ситуация привела к тому, что погода на азиатской территории страны превратилась из "теплой" в "экстремально теплую", сообщил РИА Новости и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 20:13
Общество

Размер выплат на детей подрос на 3,8%

С указанного дня ежемесячное пособие на ребенка составило 191 рубль ( без учета райкоэффициента) ежемесячное пособие на ребенка – инвалида – 1200 рублей ежемесячная соцвыплата на детей из многодетных малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях – 921,70 рубля.
Омутнинские Вести+ 06:41
Общество

Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение

Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Известия 17:27
Происшествия

В Томске женщина бросила новорожденного ребенка в подъезде

ТАСС 02:38
Общество

Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

Вести.Ru 08:20
Здоровье

Сахалинцев призывают не игнорировать терапевтов

Жительница Южно-Сахалинска Евгения Григорьевна к участковому терапевту обратилась с жалобой на болевые ощущения в области поясницы.
Сахалин.Инфо 02:00
Происшествия

Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале

Два туриста провалились под лед на Байкале.
REGNUM 03:12
Хоккей

Сборная России разгромила Данию и вышла в полуфинал юношеских ОИ

Встреча завершилась со счетом 9:0. В составе победителей четыре шайбы забросил Матвей Мичков, хет-трик оформил Иван Мирошниченко, также отличились Иль Квочко и Кирилл Долженков, передает "Газета.ru".
Радио Sputnik 13:23
Наука

У древнего крокодила обнаружили опухоль возрастом 251 млн лет

Самый древний за всю историю случай доброкачественной опухоли обнаружили сотрудники Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН вместе с врачами-рентгенологами.
ToDay News Ufa 18 января в 12:30
Общество

Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет

В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
РИА Новости 10:25
Авто

Tesla проверят из-за жалоб на проблемы с набором скорости

Национальная администрация дорожной безопасности США проверит Tesla в связи с заявлениями о том, что машины компании могут без участия водителя набирать скорость.
iReactor 17 января в 22:05
Происшествия

В Новосибирске загорелся крематорий

На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
РБК 16:17
Происшествия

Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Российская газета 18:23
Хоккей

Победителем Матча Звезд стал дивизион Боброва

ГЛАС.RU вчера в 12:00
Общество

Oxfam: более двух тысяч миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

Состояние 2153 миллиардеров в 2019 году было больше, чем у 4,6 миллиарда человек, говорится в докладе объединения по борьбе с бедностью Oxfam.
РИА Новости 05:26
Армия и оружие

Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
РБК 10:21
Энергетика

Белоруссия закупила партию нефти в Норвегии

РИА Новости 14:10
Шоу-бизнес

Станислав Дужников показал Паулину Андрееву без макияжа

Напомним, в середине сентября прошлого года Паулина Андреева вышла замуж за наследника знаменитой фамилии и известного режиссера Федора Бондарчука.
Uznayvse.ru 04:54
Политика

Стало известно о попытке Джонсона помириться с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался поговорить и помириться с российским президентом Владимиром Путиным.
Lenta.ru 10:47
Общество

Нефтекомпании РФ оказались прямо «на дворе» американцев в Сирии

Ранее оппозиционное издание "Новая газета" выпустила материал о том, что две российские нефтедобывающие компании "Велада" и "Меркурий", которые предположительно связаны с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, заключили договора на геологоразведку, а также добычу нефти и газа в Сирии.
Pravda.Ru 09:11
Происшествия

Ограбление АЗС разыграли в Иркутске кассир станции и ее приятель

Сообщение об ограблении одной из автозаправочных станций Иркутска поступило от инкассаторов.
ИркСиб 20:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Клишас Андрей Александрович
Российский политик
Российский политический деятель, предприниматель-миллионер. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Красноярского края с 19 марта 2012 года. Доктор юридических наук, профессор, специалист по конституционному праву, теории государства и права.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное