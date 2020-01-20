Политика
Lenta.ruНазваны принципы голосования по поправкам к Конституции
Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке проекта закона, руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева назвала опыт проведения президентских выборов в России похожим на тот, что будет использоваться при голосовании за Конституцию.
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Мы будем следовать принципам открытости, доступности, прозрачности при голосовании.
— Андрей Клишас, российский политикРИА Новости 11:17
с чего всё началось
Всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ может пройти после принятия закона парламентом, граждане будут голосовать за документ целиком, сказал РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.РИА Новости11:37
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Армия и оружие
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Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
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Политика
Россия представила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
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Размер выплат на детей подрос на 3,8%
С указанного дня ежемесячное пособие на ребенка составило 191 рубль ( без учета райкоэффициента) ежемесячное пособие на ребенка – инвалида – 1200 рублей ежемесячная соцвыплата на детей из многодетных малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях – 921,70 рубля.
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Сахалинцев призывают не игнорировать терапевтов
Жительница Южно-Сахалинска Евгения Григорьевна к участковому терапевту обратилась с жалобой на болевые ощущения в области поясницы.
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Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале
Два туриста провалились под лед на Байкале.
Хоккей
Сборная России разгромила Данию и вышла в полуфинал юношеских ОИ
Встреча завершилась со счетом 9:0. В составе победителей четыре шайбы забросил Матвей Мичков, хет-трик оформил Иван Мирошниченко, также отличились Иль Квочко и Кирилл Долженков, передает "Газета.ru".
Наука
У древнего крокодила обнаружили опухоль возрастом 251 млн лет
Самый древний за всю историю случай доброкачественной опухоли обнаружили сотрудники Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН вместе с врачами-рентгенологами.
Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
Авто
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Национальная администрация дорожной безопасности США проверит Tesla в связи с заявлениями о том, что машины компании могут без участия водителя набирать скорость.
Происшествия
В Новосибирске загорелся крематорий
На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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Состояние 2153 миллиардеров в 2019 году было больше, чем у 4,6 миллиарда человек, говорится в докладе объединения по борьбе с бедностью Oxfam.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
Энергетика
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Шоу-бизнес
Станислав Дужников показал Паулину Андрееву без макияжа
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Политика
Стало известно о попытке Джонсона помириться с Путиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался поговорить и помириться с российским президентом Владимиром Путиным.
Общество
Нефтекомпании РФ оказались прямо «на дворе» американцев в Сирии
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Ограбление АЗС разыграли в Иркутске кассир станции и ее приятель
Сообщение об ограблении одной из автозаправочных станций Иркутска поступило от инкассаторов.