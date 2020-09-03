Названы приоритетные группы вакцинации от коронавируса
1 сентября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5–7 сентября. В России 11 августа зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 под названием "Спутник V".В источнике
С чего всё началось
Первыми вакцину от коронавирусной инфекции должны получить медицинские работники, а также сотрудники образовательных организаций, следует из обновленных рекомендаций
по лечению COVID-19 Минздрава.
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