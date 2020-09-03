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Известия
Известия

Названы приоритетные группы вакцинации от коронавируса

1 сентября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5–7 сентября. В России 11 августа зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 под названием "Спутник V".В источнике
С чего всё началось
Первыми вакцину от коронавирусной инфекции должны получить медицинские работники, а также сотрудники образовательных организаций, следует из обновленных рекомендаций
 по лечению COVID-19 Минздрава.
Известиявчера в 16:36
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Царьград

Врачи в недоумении из-за желания чиновников «приоритетно» вакцинировать учащихся

Царьград17:31
URA.Ru

Выяснилось, кого в России будут прививать от COVID в первыми

URA.Ruвчера в 11:57
Комсомольская правда

Кого привьют от коронавируса в первую очередь, сообщил Минздрав

Комсомольская правдавчера в 10:41
Газета.Ru

В Минздраве рассказали, кого будут прививать от коронавируса в первую очередь

Газета.Ruвчера в 11:15
Ведомости

Минздрав назвал приоритетные группы для вакцинации от коронавируса

Ведомостивчера в 11:10
Интерфакс

Полицейские и студенты пополнили список приоритетных групп по вакцинации

Интерфаксвчера в 11:07
ТАСС

В Минздраве рассказали, кто вошел в приоритетную группу вакцинации от коронавируса

ТАССвчера в 11:24

На Алтае не стали возбуждать дело по факту поедания собак

Полиция Рубцовского района Алтайского края решила не возбуждать уголовное дело против жительницы села Зеленая Дубрава, которая убивает и разделывает собак, чтобы затем употребить в пищу.
Общественная служба новостей01:40
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В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
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NYT сообщила об усилении давления на Меркель по «Северному потоку-2»

Канцлеру Германии Ангеле Меркель становится все труднее отстаивать строительство газопровода «Северный поток-2» в связи с заявлениями правительства ФРГ об отравлении политика Алексея Навального веществом из группы «Новичок».
РБК00:42
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Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новостивчера в 11:02
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США намерены убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом

В среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии.
ТАСС19:01
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