Коронавирус
РИА НовостиНазваны признаки «карантинной депрессии»
Из-за вынужденного карантина у кого-то даже стала развиваться клиническая депрессии. Причины ее могут быть разные, но симптомы всегда похожи. Врач-психотерапевт Айна Громова рассказала, что их можно заметить даже во время банального семейного просмотра телевизора.
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с чего всё началось
Длительная самоизоляция из-за пандемии коронавируса стала нелегким испытанием для нервной системы многих россиян, у некоторых это может вылиться в клиническую депрессию, предупредила в интервью радио Sputnik врач-психотерапевт Айна Громова.Радио Sputnik19:00
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Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
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Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
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Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агенство «Рёнхап».
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