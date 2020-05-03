Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазваны признаки «карантинной депрессии»

Из-за вынужденного карантина у кого-то даже стала развиваться клиническая депрессии. Причины ее могут быть разные, но симптомы всегда похожи. Врач-психотерапевт Айна Громова рассказала, что их можно заметить даже во время банального семейного просмотра телевизора.
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с чего всё началось

Названы симптомы «карантинной депрессии»

Длительная самоизоляция из-за пандемии коронавируса стала нелегким испытанием для нервной системы многих россиян, у некоторых это может вылиться в клиническую депрессию, предупредила в интервью радио Sputnik врач-психотерапевт Айна Громова.
Радио Sputnik19:00

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Психотерапевт назвала признаки «карантинной депрессии»

РБК20:47

Названы признаки «карантинной депрессии»

Известия20:18

Названы признаки «карантинной депрессии»

РИА Новости19:01

Психотерапевт назвала признаки «карантинной депрессии»

РЕН ТВ20:05

У россиян начали проявляться признаки «карантинной депрессии»

URA.Ru19:15

Названы признаки «карантинной депрессии»

Lenta.ru20:12

Названы симптомы «карантинной депрессии»

Радио Sputnik19:00
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:41, Ашберн
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
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Не верящие в коронавирус жители Северной Осетии сожгли антенну связи

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Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России

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В отличие от своего предшественника Петра Порошенко, который все годы своего правления старательно делал вид, что никакой трагедии в Одессе 2 мая 2014 года не случилось, нынешний глава украинского государства всё таки вспомнил о случившемся.
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Общество

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Здоровье

Коротко о главном: в Свердловской области тысяча заражённых, в том числе сотрудник Минздрава

Рубеж в тысячу заражённых пройден В Свердловской области накануне подтвердили ещё 81 случай заражения коронавирусом, всего в регионе подтверждено уже 1016 случаев заражения COVID-19.
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Общество

В Испании задержали бывшего депутата Госдумы

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Нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дарби Макдевит поделился подробностями о новой игре.
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Политика

МИД Украины: Россия не хочет выяснить причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
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Общество

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Lenta.ru 21:37
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Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
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Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР

Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агенство «Рёнхап».
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Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
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Украинский журналист придумал способ борьбы с русским языком

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Глава Министерства строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев заразился коронавирусом.
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Врач объяснила разное протекание коронавируса у мужчин и женщин

Последние наблюдения медиков показывают, что мужчины значительно тяжелее переносят заражение коронавирусом, чем женщины.
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Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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После продолжавшегося несколько дней подряд снижения смертность от инфекции снова стала расти. Это признал губернатор Эндрю Куомо.
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Надежда Бабкина выписалась из больницы

Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
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Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты

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Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

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Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
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