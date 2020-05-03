Длительная самоизоляция из-за пандемии коронавируса стала нелегким испытанием для нервной системы многих россиян, у некоторых это может вылиться в клиническую депрессию, предупредила в интервью радио Sputnik врач-психотерапевт Айна Громова.

с чего всё началось

Из-за вынужденного карантина у кого-то даже стала развиваться клиническая депрессии. Причины ее могут быть разные, но симптомы всегда похожи. Врач-психотерапевт Айна Громова рассказала, что их можно заметить даже во время банального семейного просмотра телевизора.

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