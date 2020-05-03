Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазваны признаки «карантинной депрессии»

Из-за вынужденного карантина у кого-то даже стала развиваться клиническая депрессия. Причины ее могут быть разные, но симптомы всегда похожи. Врач-психотерапевт Айна Громова рассказала, что их можно заметить даже во время банального семейного просмотра телевизора.
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с чего всё началось

Названы симптомы «карантинной депрессии»

Длительная самоизоляция из-за пандемии коронавируса стала нелегким испытанием для нервной системы многих россиян, у некоторых это может вылиться в клиническую депрессию, предупредила в интервью радио Sputnik врач-психотерапевт Айна Громова.
Радио Sputnikвчера в 19:00

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Психотерапевт назвала признаки «карантинной депрессии»

РБКвчера в 20:47

Названы симптомы «карантинной депрессии»

Радио Sputnikвчера в 19:00

Названы признаки «карантинной депрессии»

Lenta.ruвчера в 20:12

Психотерапевт назвала признаки «карантинной депрессии»

РЕН ТВвчера в 20:05

У россиян начали проявляться признаки «карантинной депрессии»

URA.Ruвчера в 19:15

Названы признаки «карантинной депрессии»

РИА Новостивчера в 19:01

Названы признаки «карантинной депрессии»

Известиявчера в 20:18
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Армия и оружие

Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР

Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агентство «Рёнхап».
RT на русском вчера в 23:37
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
2,3K
Общество

Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете

Украинских пользователей Сети возмутил российский лук на прилавках одного из киевских супермаркетов.
РИА Новости вчера в 21:56
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Футбол

Тихонов раскритиковал зарплату Соболева в «Спартаке»

Ранее появилась информация, что «Спартак» предложит Соболеву четырехлетний контракт с годовой зарплатой 1,2 миллионов евро.
Metaratings вчера в 06:42
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Общество

Губернатор Свердловской области призвал носить маски даже на улице

Екатеринбург, 2 мая 2020, 23:22 — REGNUM Губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев уточнил, что медицинские маски следует носить даже на улице.
REGNUM вчера в 16:22
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Футбол

Нурмагомедов сравнил удар Шевченко с пушкой, а ноги Пирло — с клюшками

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об бывшем форварде сборной Украины по футболу Андрее Шевченко и экс-полузащитнике национальной команды Италии Андреа Пирло.
RT на русском вчера в 11:46
1
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы

Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
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Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество

Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru вчера в 13:34
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой

Интерфакс вчера в 04:17
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Политика

Казахстан отверг обвинения в разработке биологического оружия

"Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 11:08
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Шоу-бизнес

Никита Джигурда вызвал на дуэль Владимира Соловьева

Uznayvse.ru 01 мая в 09:12
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Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Российская газета 01 мая в 08:01
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Здоровье

Проценко рассказал, как переболел коронавирусом

Газета.Ru вчера в 12:01
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:08
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Хоккей

Еще трое хоккеистов покинули уфимский клуб «Салават Юлаев»

Сегодня, 1 мая, руководство хоккейного клуба «Салават Юлаев» заявило об уходе еще трех игроков из команды.
Независимая Уральская газета 01 мая в 03:22
Общество

«Масочный режим» ввели в Подмосковье

Губернатор региона подписал постановление о введении на территории Подмосковья «масочного режима».
Московский Комсомолец 01 мая в 12:07
1,9K
Общество

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
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Политика

Западные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе

Разведки нескольких западных стран подозревают властей Китая в том, что они якобы в течение продолжительного времени замалчивали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане.
Газета.Ru вчера в 22:21
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Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России

В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия вчера в 06:49
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

ТАСС вчера в 13:24
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Здоровье

Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома

Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры вчера в 13:32
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Шоу-бизнес

Сергей Жигунов заявил, что споров о разделе имущества с женой не будет

Артист заявил, что споров о разделе имущества не будет, тем самым косвенно подтвердив, что расстался с супругой.
Актуальные Новости 01 мая в 10:30
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки

Газета.Ru 01 мая в 21:01
Армия и оружие

МиГ-31БМ превратили в убийцу спутников

По мнению Хендрикса, запуск нового проекта был осуществлен девять лет назад, а в мае 2019 года прошла его первая презентация.
Discover24 30 апреля в 07:17
Происшествия

Многоквартирный жилой дом загорелся в ЯНАО

В двухэтажном многоквартирном жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе спасатели тушат пожар.
Газета.Ru вчера в 23:47
Культура

Бесогон и чад конспирологического кутежа

Первого мая на федеральном телеканале вышел очередной выпуск его авторской передачи "Бесогон TV" — и ее без преувеличения можно назвать уникальной.
РИА Новости вчера в 06:55
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Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42
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Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости вчера в 12:54
595
Общество

Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было

Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС вчера в 05:18
1,5K
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line 01 мая в 04:43
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