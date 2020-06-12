Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазваны признаки второй волны коронавируса

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса. Эксперт отметил, что SARS-CoV-2, как и грипп, является пневмотропным, то есть поражающим верхние дыхательные пути вирусом.
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с чего всё началось

Эксперт назвал признаки второй волны коронавируса

Вирусолог отметил, что COVID-19 оказался не очень патогенным, но очень заразным, что и отличает его от других и является сейчас преимуществом данного вируса. Доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев рассказал «Звезде», когда придет вторая волна коронавируса и как распознать ее появление.
ТК Звезда05:44

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Вирусолог рассказал о возможной второй волне коронавируса

RT на русском08:55

Названы признаки второй волны коронавируса в России

Lenta.ru08:31

Названы признаки второй волны коронавируса

РИА Новости06:37

Названы сроки начала второй волны коронавируса

Телеканал 360°07:06

Врач назвал признаки второй волны коронавируса

News.ru06:58

Названы признаки начала второй волны коронавируса

Московский Комсомолец07:29

Эксперт назвал признаки второй волны коронавируса

ТК Звезда05:44
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
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Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
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Общество

Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования к магазинам

Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила для продуктовых магазинов - ожидается, что они будут действовать до 1 января 2031 года.
Газета.Ru 02:43
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Здоровье

Вероятность второй волны коронавируса оценил вирусолог

Итальянский врач считает, что не произойдет вторая волна коронавируса из-за того, что вирус может стать менее вирулентным.
ToDay News Ufa вчера в 01:24
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Происшествия

Актёра Ефремова допросили по делу о сбыте ему наркотиков

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Общество

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Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова

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Lenta.ru 08:24
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Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru 06:09
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Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело

REGNUM вчера в 04:11
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Общество

Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников

Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
Российская газета вчера в 05:47
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Происшествия

В России разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет разбился вблизи села Сасыкино Рязанской области.
Lenta.ru вчера в 15:25
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Шоу-бизнес

Елена Жукова рассказала о страданиях Юлии Норкиной перед смертью

iReactor вчера в 08:07
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Происшествия

В Крыму арестовали троих подозреваемых в подготовке теракта

Суд в Крыму арестовал троих подозреваемых в подготовке теракта на симферопольском рынке.
RT на русском 09:32
Общество

Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости активнее использовать местные виды топлива.
RT на русском 07:59
Политика

Генпрокурор Украины пожаловалась на давление со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что экс-президент страны Петр Порошенко пытался оказать на нее давление, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.
Росбалт 10 июня в 19:40
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявлений Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской национальной стратегии обороны.
РИА Новости 09:37
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
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Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Полицейские задержали сантехника одного из ЖЭО Подмосковья по подозрению в серии убийств и изнасилований.
Вести.Ru 08:45
Политика

Великобритания уведомила ЕС, что не будет продлевать переходный период

Канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Великобритании Майкл Гоув по итогам переговоров с заместителем главы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем сообщил, что Лондон официально уведомил Евросоюз о том, что не будет продлевать переходный период, который заканчивается 31 декабря 2020 года.
Вестник Кавказа 08:14
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В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

В популярной игре The Last of Us Part II специалисты реализуют фоторежим.
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Общество

Опубликована карта выхода регионов России из ограничений

Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
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Общество

В Москве похоронили писателя Анатолия Трушкина

РИА Новости 08:57
Армия и оружие

В дело вступают флоты: ливийский конфликт поднялся на новый уровень

Параллельно к ливийскому побережью устремились корабли ВМС Турции.
Военное обозрение 10 июня в 19:01
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Общество

Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 15:41
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Космос

В России запатентовали луноход Toyota

В патенте транспортное средство называется автомобилем, но внешний дизайн новинки говорит о том, что перед нами лунный ровер, который Toyota и агентство JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) представили еще в марте прошлого года.
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова

Rambler News Service вчера в 12:50
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Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Михаила Ефремова

Актёр и театральный режиссёр Александр Ширвиндт на страницах своей новой книги «Опережая некролог» рассказал про пьяные выходки своего друга Олега Ефремова отца Михаила Ефремова.
News.ru 09:40
Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
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Политика

Песков напомнил о позиции Москвы по ситуации в Донбассе

Ситуация в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, а работа всех участников процесса урегулирования направлена на восстановление единства Украины, заявил 11 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Общество

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
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