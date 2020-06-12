Вирусолог отметил, что COVID-19 оказался не очень патогенным, но очень заразным, что и отличает его от других и является сейчас преимуществом данного вируса. Доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев рассказал «Звезде», когда придет вторая волна коронавируса и как распознать ее появление.

с чего всё началось

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса. Эксперт отметил, что SARS-CoV-2, как и грипп, является пневмотропным, то есть поражающим верхние дыхательные пути вирусом.

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