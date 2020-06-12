Коронавирус
РИА НовостиНазваны признаки второй волны коронавируса
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса. Эксперт отметил, что SARS-CoV-2, как и грипп, является пневмотропным, то есть поражающим верхние дыхательные пути вирусом.
Читать в источнике
Оценить149
с чего всё началось
Вирусолог отметил, что COVID-19 оказался не очень патогенным, но очень заразным, что и отличает его от других и является сейчас преимуществом данного вируса. Доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев рассказал «Звезде», когда придет вторая волна коронавируса и как распознать ее появление.ТК Звезда05:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Экономика
Коллекторы назвали самых дисциплинированных в России заемщиков
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, кто в России наиболее дисциплинированно платит по своим займам.
Газета.Ru 01:19
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
Экономика
Экономисты назвали четыре способа увеличения пенсии для россиян
У каждого россиянина есть как минимум четыре способа увеличить свои накопления на старость, утверждают экономисты.
Life.ru 08:56
Общество
Подполковник ФСИН рассказал о будущем Ефремова в тюрьме
Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.
Pravda.Ru 06:40
Общество
Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту
Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН 04:33
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
Здоровье
Объяснен порядок госпитализации при коронавирусе
В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) объяснили порядок госпитализации при коронавирусе.
Lenta.ru 10:03
Общество
В Оренбургской области продлили режим самоизоляции
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции в регионе до 21 июня, сообщает оперативный штаб области.
РИА Новости 10:37
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня.
Ведомости вчера в 11:58
Общество
Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подаче артезианской воды в Симферополь из водозабора в Бахчисарайском районе.
Коммерсантъ 07:42
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Общество
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда
Работающие граждане России в день общероссийского голосования, 1 июля 2020 года, получат повышенную оплату труда, пишет издание «Известия» со ссылкой на заявление руководителя социального комитета Совета Федерации.
Ёлдаш 10 июня в 15:20
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Здоровье
Врач дал советы по правильному потреблению воды в жару
Во время жаркого периода медик советует предлагать детям воду примерно раз в полчаса.
ToDay News Ufa 06:27
Происшествия
Адвокат: Семья погибшего Сергея Захарова отказалась от денег Ефремова
Актуальные Новости вчера в 12:29
Кино
Сюжет фильма «Мстители: Финал» пересказали в стиле мультсериала 1966 года
Фанаты Marvel не забыли отдать дань той прекрасной эпохе и создали ролик, повторяющий сюжет фильма «Мстители: Финал», только с героями сериала 1966 года.
Телепрограмма вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева вспылила из-за сравнения с Королевой
Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова призвала прекратить сравнивать ее с певицей Наташей Королевой.
Слово и Дело 10:59
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Наука
Раскрыта тайна островов, которые не тонут при повышении уровня моря
Выяснилось, что гребень острова может подниматься вместе с повышением уровня моря, что позволяет острову не тонуть при росте уровня Мирового океана.
Planet Today вчера в 08:12
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Культура
Соберутся все герои. Выяснилось, когда покажут новые серии «Сватов»
Радио Sputnik 10:50
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днём России
Сегодня в стране отмечается День России — государственный праздник, установленный в 1992 году в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
Говорит Москва 06:24
Шоу-бизнес
Кети Топурия рассекретила настоящую фамилию Лободы
В одном из последних эфиров, Топурия решила опробовать новый фильтр от Светланы Лободы, и неожиданно раскрыла настоящую фамилию Светланы.
Слово и Дело 07:55
Общество
Мурашко призвал быть готовыми поменять планы на отдых из-за COVID-19
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что планы на отдых этим летом могут поменяться в связи с ситуацией c коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:22
Общество
Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага в День России
Флаг Российской Федерации торжественно подняли на Поклонной горе в Москве, в церемонии впервые принял участие президент страны Владимир Путин.
РИА Новости 06:28
Кино
На Netflix вышла драма «Пятеро одной крови» о ветеранах Вьетнама
На Netflix состоялся релиз нового фильма Спайка Ли («Чёрный клановец») под названием «Пятеро одной крови».
Игромания.ру 08:33
Шоу-бизнес
Елена Жукова сообщила о страданиях Юлии Норкиной перед смертью
Актуальные Новости вчера в 12:13