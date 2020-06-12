Вирусолог отметил, что COVID-19 оказался не очень патогенным, но очень заразным, что и отличает его от других и является сейчас преимуществом данного вируса. Доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев рассказал «Звезде», когда придет вторая волна коронавируса и как распознать ее появление.

с чего всё началось

Мы просто забыли, что грипп у нас приходит дважды в году: ранней весной и поздней осенью. Поздней осенью начнется снова заболевание, и будет не только вирус гриппа, но и коронавирус. В июле, августе и сентябре мы забудем про коронавирус, так же как забываем про грипп.

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса. Эксперт отметил, что SARS-CoV-2, как и грипп, является пневмотропным, то есть поражающим верхние дыхательные пути вирусом.

Футбол В полуфинале Кубка Италии победит «Ювентус» Наибольшие шансы забить в матче у нападающего Криштиану Роналду, который в предыдущей встрече реализовал пенальти на 91 минуте.

Общество Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе. 3

Политика У посольства РФ в Киеве в День России появились билборды с гербом СБУ В День России 12 июня возле посольства РФ в Киеве появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины.

Политика Песков сравнил свою работу с работой саперов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил свою работу с работой саперов.

Политика Великобритания уведомила ЕС о непродлении переходного периода Великобритания официально уведомила Евросоюз, что не станет продлевать переходный период, завершающийся 31 декабря 2020 года.

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 443

Общество У жены Зеленского обнаружили коронавирус У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус.

Общество Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,7K

Технологии Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно В сети обнаружили очень простой способ смотреть видео на Youtube без рекламы и не оплачивая подписку.

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,6K

Общество Власти Лондона задумались о памятниках чернокожим и геям Действующий мэр Лондона продвигает комиссию, которая займется проверкой памятников на предмет расовой толерантности.