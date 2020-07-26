с чего всё началось

Ученый из Эдинбургского университета доктор Рупи Ауйла рассказал, какие продукты стоит добавить в рацион, чтобы чувствовать себя хорошо и выглядеть молодо. По его словам, восстановить организм помогают продукты с высоким содержанием антиоксидантов, коллагена и минералов.

Общество В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting. 1,7K

Игры Epic Games потратила 42 млн долларов на гранты для разработчиков Epic Games выдала в виде грантов 42 миллиона долларов из 100 запланированных.

Происшествия В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет. 207

Происшествия В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19 Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 4

Наука Ученые узнали причину утраты обоняния при COVID-19 Международная группа ученых под руководством нейробиологов из Гарвардской медицинской школы установила, почему при COVID-19 на некоторое время пропадает обоняние. 84

Политика Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. 827

Армия и оружие Великобритания усилит противодействие России и Китаю в космосе Одно из главных направлений внешней политики Великобритании будет противодействие угрозам, исходящим от России и Китая в космосе, заявил министр обороны Бен Уоллес. 62

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25% Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова. 1,2K

Экономика Мишустина предупредили о рисках отмены ЕНВД Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет. 265

Политика Антироссийская истерия президента Вучича продолжается Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера". 60

Единоборства Два российских бойца одержали победы на турнире UFC Fight Island 3 Российские бойцы смешанного стиля (MMA) Мовсар Евлоев и Рамазан Эмеев одержали победы на турнире UFC Fight Island 3. Об этом сообщается на сайте промоушена.

Политика Эксперты из США назвали Помпео худшим госсекретарем в истории страны «Всего за два коротких года Майк Помпео — с прицелом на президентский пост в 2024 году и поддержку президента Дональда Трампа — стал не только худшим госсекретарем в истории США но и самым политически предвзятым», — говориться в тексте.

Армия и оружие Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA. 26