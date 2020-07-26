Общество
ИзвестияНазваны продукты для сохранения молодости кожи
Ученый из Эдинбургского университета доктор Рупи Ауйла рассказал, какие продукты стоит добавить в рацион, чтобы чувствовать себя хорошо и выглядеть молодо. По его словам, восстановить организм помогают продукты с высоким содержанием антиоксидантов, коллагена и минералов.
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с чего всё началось
«Ежедневно употребляя большое количество фруктов и овощей, вы получаете множество растительных элементов, которые уравновешивают избыточное воспаление, уменьшают повреждения и защищают клетки по мере их старения», — цитирует его 24 июля The Sun.Известиявчера в 23:06
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Британский ученый рассказал, чем следует питаться для сохранения молодости кожи
Народные новости01:54
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Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Происшествия
Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Газета.Ru 02:16
Общество
Вспышка коронавируса зафиксирована в детском лагере Кузбасса
Известия вчера в 02:34
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 92 новых случая коронавируса
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 июля в регионе выявили 90 новых случаев коронавируса.
Кубань 24 вчера в 03:42
Игры
Epic Games потратила 42 млн долларов на гранты для разработчиков
Epic Games выдала в виде грантов 42 миллиона долларов из 100 запланированных.
Cyber.sports.ru вчера в 06:16
Политика
Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед парадом в День ВМФ
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 26 июля, прибыл в Кронштадт на торжественные мероприятия по случаю празднования Дня Военно-морского флота (ВМФ).
Известия 02:41
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
По сообщениям Die Welt и NDR, строительство «Северного потока-2» не ведётся из-за нереста трески.
Общественная служба новостей вчера в 17:04
Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru вчера в 11:21
Происшествия
В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19
Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:33
Авто
Как создавались первые российские спорткары Marussia
В летние месяцы 2008 года появился первый прототип спорткара Marussia B1.
Evo-rus.com 02:43
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Наука
Найден белок, скрывающий коронавирус SARS CoV-2 от иммунитета
iReactor 24 июля в 21:47
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 24 июля в 07:36
Религия
Патриарх Кирилл благословил настоятельницу монастыря продать Mercedes
Продать Mercedes-Benz S-класса благословил игумению Феофанию (Мискину), настоятельницу Покровского женского монастыря, Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Российская газета вчера в 11:19
Наука
Ученые узнали причину утраты обоняния при COVID-19
Международная группа ученых под руководством нейробиологов из Гарвардской медицинской школы установила, почему при COVID-19 на некоторое время пропадает обоняние.
Известия вчера в 16:50
Политика
Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств.
Коммерсантъ 00:41
Армия и оружие
Великобритания усилит противодействие России и Китаю в космосе
Одно из главных направлений внешней политики Великобритании будет противодействие угрозам, исходящим от России и Китая в космосе, заявил министр обороны Бен Уоллес.
Коммерсантъ 01:58
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Кино
Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов» Джон Саксон
ИА Красная Весна 02:06
Экономика
Мишустина предупредили о рисках отмены ЕНВД
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет.
REGNUM 24 июля в 08:15
Политика
Антироссийская истерия президента Вучича продолжается
Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера".
REGNUM вчера в 12:36
Единоборства
Два российских бойца одержали победы на турнире UFC Fight Island 3
Российские бойцы смешанного стиля (MMA) Мовсар Евлоев и Рамазан Эмеев одержали победы на турнире UFC Fight Island 3. Об этом сообщается на сайте промоушена.
Lenta.ru 02:31
Общество
Молодые семьи в РФ получат выплаты на покупку жилья комфорткласса
Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы получить выплаты на покупку жилья комфорткласса, молодым семьям необходимо участвовать в программе обеспечения доступным жильем.
ToDay News Ufa 24 июля в 15:42
Общество
Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО
Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru вчера в 05:42
Происшествия
Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном
На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном. При этом она сообщила, что муж якобы пропал.
РИА Новости вчера в 20:07
Политика
Эксперты из США назвали Помпео худшим госсекретарем в истории страны
«Всего за два коротких года Майк Помпео — с прицелом на президентский пост в 2024 году и поддержку президента Дональда Трампа — стал не только худшим госсекретарем в истории США но и самым политически предвзятым», — говориться в тексте.
Известия 00:36
Шоу-бизнес
Гагарина впервые высказалась о разводе с Исхаковым
Известная певица Полина Гагарина впервые высказалась о разводе с фотографом Дмитрием Исхаковым.
НТВ вчера в 08:25
Армия и оружие
Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения
Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA.
Военное дело 24 июля в 08:07
Здоровье
На Украине продлили карантин из-за COVID-19 до конца лета
Мел Гибсон переболел COVID >> По данным Минздрава Украины, на территории государства зарегистрировано более 60 тыс. случаев COVID-19.
РИА Новости Крым вчера в 09:42