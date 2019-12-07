с чего всё началось

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.

Происшествия Бывшую первую замглавы Щелково арестовали по обвинению в мошенничестве Бывшей первой замглавы подмосковного Щелково предъявлено обвинение в мошенничестве, она арестована, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Происшествия В деле о пожаре в одесском колледже появились подозреваемые Два человека подозреваются по делу о пожаре в колледже Одессы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя начальника главного управления национальной полиции Украины, начальника следственного управления Одесской области Сергея Шайхета.

Политика Украина сочла бессмысленным предложение Медведева по газовому спору Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко посчитал бессмысленным вариант премьера России Дмитрия Медведева решить газовый спор между Москвой и Киевом «нулевым вариантом» — отказом от претензий и прекращением разбирательств.

Политика СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.

Общество Говорящий кот Гамбино покорил пользователей соцсетей В соцсетях набирает популярность видеоролик, на котором рыжий кот по кличке Гамбино издает звук, похожий на английскую фразу "Ну, привет !" (Well, hi!), сообщает Fox News.

Спорт ОКР нашел способ отправить атлетов на Олимпиаду после обвинений WADA Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут представлять ОКР и ни при каком условии не будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.

Музыка Митя Фомин рассказал причину ухода из Hi-Fi В своем интервью изданию «Аргументы и факты» певец Митя Фомин, который долго время был одним из солистов группы Hi-Fi, рассказал о причинах, по которым он принял решение покинуть коллектив.