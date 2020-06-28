Здоровье
РИА НовостиНазваны продукты, ускоряющие старение
Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты следует включить в рацион, чтобы избежать преждевременного старения.
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с чего всё началось
Учёные объясняют ускорение процессов старения тем, что при нарушениях в питании сокращаются концевые участки хромосом — так называемые теломеры, которые несут ответственность за старение.Аргументы и Фактывчера в 17:10
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Коммерсантъ 08:45
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Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
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Готовящиеся против «Северного потока – 2» санкции бессмысленны, поскольку служат лишь утешением для Украины.
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РБК 09:56
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