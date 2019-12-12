Наука
Газета.RuНазваны продукты, вызывающие бессонницу
Причиной бессонницы может быть избыток сахара в рационе, считают ученые из США. Однако пока не известно, удастся ли выспаться, если снизить его количество. Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.
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с чего всё началось
Учёные Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете в США определили продукты, которые способны вызывать бессонницу, сообщает The American Journal of Clinical Nutrition.Популярная механикавчера в 23:25
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