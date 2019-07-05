Наука

Газета.RuГазета.RuНазваны продукты, вызывающие бессонницу

Причиной бессонницы может быть избыток сахара в рационе, считают ученые из США. Однако пока не известно, удастся ли выспаться, если снизить его количество. Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.
Читать в источнике
Комментировать205
с чего всё началось
Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете (США) провели исследование и выяснили, что на качество сна может влиять рацион питания, пишет MedicalXpress
.
Известиявчера в 18:59

Подробнее о событии

Диета с высоким содержанием рафинированных углеводов чревата бессонницей

Актуальные Новости12 декабря в 00:22

Причиной развития бессонницы может стать диета с высоким содержанием рафинированных углеводов

Дни2412 декабря в 03:40

Определены продукты, способные вызвать бессонницу

Pravda.Ru02:35

Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты

Rambler News Service12 декабря в 05:57

Ученые выяснили, какие продукты вызывают бессонницу

MedikForum.ru12 декабря в 09:46

Исследователи: хотите лучше спать — ешьте меньше сладкого

Ридус12 декабря в 04:14

Врач оценил список продуктов, вызывающих бессонницу

РИА Новости03:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 06:30, Ашберн
Кино

За год в России окупились 8 из 68 получивших господдержку фильмов

С января по ноябрь 2019 года в российском прокате окупились лишь восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
Коммерсантъ 05:32
Политика

МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Рамблер вчера в 07:53
Общество

Дочерние компании Foxconn расширяют деятельность в сфере 5G

Наблюдатели отметили, что Foxconn сосредоточится в первую очередь на развитии нескольких основных секторов: цифровая медицина, электромобили и роботы, а также повышение конкурентоспособности в сфере искусственного интеллекта, коммуникационных технологиях и полупроводниках, стремясь в ближайшие 3-5 лет увеличить валовую прибыль с 6% в настоящее время до 10% в каждом из секторов.
Вести.Финанс 12 декабря в 14:29
Общество

ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян

Федеральная служба судебных приставов опровергла сообщения о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
РИА Новости 03:18
Политика

США сняли санкции с нескольких российских компаний

Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
РБК вчера в 10:41
Общество

Врио главы Приангарья назвал сроки ликвидации последствий паводка

Последствия паводка в Иркутской области планируется ликвидировать к августу следующего года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора региона Игоря Кобзева.
РИА Новости 05:36
Футбол

Акинфеев ответил на вопрос о завершении карьеры

Bookmaker-ratings.ru 05:27
Фигурное катание

Фигуристка Загитова останется в сборной России

Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире в 2018 году, останется в сборной России.
REGNUM вчера в 23:06
Происшествия

Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28

В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
Военное обозрение 01:30
Финансы

Курс доллара. Прогноз на 12-13 декабря

В базовом сценарии курс доллара сохранится в диапазоне 63,5–64 руб./$, однако, учитывая насыщенный новостной фон, допускаем рост волатильности.
Коммерсантъ 11 декабря в 15:38
Происшествия

Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета

РБК вчера в 17:54
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Российская газета 03:55
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 11 декабря в 06:50
Политика

Путин внес законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести»

Президент Владимир Путин предложил присваивать городам России почетное звание «Город трудовой доблести».
РБК 05:27
Хоккей

Сборная России объявила состав на матч Кубка Первого канала с Чехией

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с сочетаниями звеньев на матч Кубка Первого канала против команды Чехии.
Газета.Ru 06:11
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Космос

Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС

Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
РИА Новости 11 декабря в 11:41
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

РЕН ТВ вчера в 16:53
Общество

Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России

В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Коммерсантъ 03:45
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК вчера в 07:00
Политика

Сергей Левченко ушел в отставку с поста иркутского губернатора

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление об отставке, сказали РБК два источника, близкие к региональным властям.
РБК 12 декабря в 07:48
Футбол

РФС отстранил Гинера от футбольной деятельности

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента ЦСКА Евгения Гинера, сообщил журналистам председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.
РБК вчера в 05:13
Происшествия

Два человека погибли в Москве при падении машины в реку

В результате происшествия погибли два человека — водитель и пассажир.
РБК 00:18
Происшествия

Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.
РИА Новости 02:50
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
Происшествия

На Урале башенный кран упал на проезжую часть, пострадал крановщик

РИА Новости 05:10
Энергетика

В «Нафтогазе» определились с ценами на газ с 1 января 2020 года

Цена на газ для промышленных предприятий с 1 января 2020 года будет снижена на 6,2-6,4 процента.
Новостной фронт вчера в 16:30
Армия и оружие

США испытали запрещенную баллистическую ракету средней дальности

В США впервые прошли испытания ранее запрещенной баллистической ракеты средней дальности, передает ОТР.
Общественное телевидение России 12 декабря в 20:45
Политика

Экс-президент Судана приговорен к двум годам заключения за коррупцию

Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по делу о коррупции, сообщает телеканал «Аль-Хадас».
Коммерсантъ 05:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
RT на русском вчера в 01:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное