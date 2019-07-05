с чего всё началось

Причиной бессонницы может быть избыток сахара в рационе, считают ученые из США. Однако пока не известно, удастся ли выспаться, если снизить его количество. Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.

Кино За год в России окупились 8 из 68 получивших господдержку фильмов С января по ноябрь 2019 года в российском прокате окупились лишь восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Общество Дочерние компании Foxconn расширяют деятельность в сфере 5G Наблюдатели отметили, что Foxconn сосредоточится в первую очередь на развитии нескольких основных секторов: цифровая медицина, электромобили и роботы, а также повышение конкурентоспособности в сфере искусственного интеллекта, коммуникационных технологиях и полупроводниках, стремясь в ближайшие 3-5 лет увеличить валовую прибыль с 6% в настоящее время до 10% в каждом из секторов.

Политика США сняли санкции с нескольких российских компаний Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».

Общество Врио главы Приангарья назвал сроки ликвидации последствий паводка Последствия паводка в Иркутской области планируется ликвидировать к августу следующего года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора региона Игоря Кобзева.

Фигурное катание Фигуристка Загитова останется в сборной России Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире в 2018 году, останется в сборной России.

Экономика Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.

Футбол РФС отстранил Гинера от футбольной деятельности Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента ЦСКА Евгения Гинера, сообщил журналистам председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.

Происшествия Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.