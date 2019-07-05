Наука
Газета.RuНазваны продукты, вызывающие бессонницу
Причиной бессонницы может быть избыток сахара в рационе, считают ученые из США. Однако пока не известно, удастся ли выспаться, если снизить его количество. Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.
Читать в источнике
Оценить436
с чего всё началось
Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете (США) провели исследование и выяснили, что на качество сна может влиять рацион питания, пишет MedicalXpress.Известиявчера в 18:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Диета с высоким содержанием рафинированных углеводов чревата бессонницей
Актуальные Новости12 декабря в 00:22
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 06:30, Ашберн
Кино
За год в России окупились 8 из 68 получивших господдержку фильмов
С января по ноябрь 2019 года в российском прокате окупились лишь восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
Политика
МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Общество
Дочерние компании Foxconn расширяют деятельность в сфере 5G
Наблюдатели отметили, что Foxconn сосредоточится в первую очередь на развитии нескольких основных секторов: цифровая медицина, электромобили и роботы, а также повышение конкурентоспособности в сфере искусственного интеллекта, коммуникационных технологиях и полупроводниках, стремясь в ближайшие 3-5 лет увеличить валовую прибыль с 6% в настоящее время до 10% в каждом из секторов.
Общество
ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян
Федеральная служба судебных приставов опровергла сообщения о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
Политика
США сняли санкции с нескольких российских компаний
Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
Общество
Врио главы Приангарья назвал сроки ликвидации последствий паводка
Последствия паводка в Иркутской области планируется ликвидировать к августу следующего года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора региона Игоря Кобзева.
Футбол
Акинфеев ответил на вопрос о завершении карьеры
Фигурное катание
Фигуристка Загитова останется в сборной России
Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире в 2018 году, останется в сборной России.
Происшествия
Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28
В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
Финансы
Курс доллара. Прогноз на 12-13 декабря
В базовом сценарии курс доллара сохранится в диапазоне 63,5–64 руб./$, однако, учитывая насыщенный новостной фон, допускаем рост волатильности.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Политика
Путин внес законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести»
Президент Владимир Путин предложил присваивать городам России почетное звание «Город трудовой доблести».
Хоккей
Сборная России объявила состав на матч Кубка Первого канала с Чехией
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с сочетаниями звеньев на матч Кубка Первого канала против команды Чехии.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Космос
Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС
Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Общество
Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России
В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Политика
Сергей Левченко ушел в отставку с поста иркутского губернатора
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление об отставке, сказали РБК два источника, близкие к региональным властям.
Футбол
РФС отстранил Гинера от футбольной деятельности
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента ЦСКА Евгения Гинера, сообщил журналистам председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.
Происшествия
Два человека погибли в Москве при падении машины в реку
В результате происшествия погибли два человека — водитель и пассажир.
Происшествия
Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.
Энергетика
В «Нафтогазе» определились с ценами на газ с 1 января 2020 года
Цена на газ для промышленных предприятий с 1 января 2020 года будет снижена на 6,2-6,4 процента.
Армия и оружие
США испытали запрещенную баллистическую ракету средней дальности
В США впервые прошли испытания ранее запрещенной баллистической ракеты средней дальности, передает ОТР.
Политика
Экс-президент Судана приговорен к двум годам заключения за коррупцию
Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по делу о коррупции, сообщает телеканал «Аль-Хадас».
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка
Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.