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с чего всё началось

По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу. При этом остановка международного и внутреннего сообщения уже привела к тому, что ряд авиакомпаний оказался на грани банкротства.

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