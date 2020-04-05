Коронавирус
Газета.RuСпециалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
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с чего всё началось
Какие профессии станут менее востребованы и в каких областях вырастет конкуренция — в материале RT. Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.RT на русскомвчера в 01:25
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Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии увеличилось до 43
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Бурятии выросло до 43.
Общество
Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Экономика
Саратовский бизнес обратился к Мишустину и Володину
Здоровье
В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса
В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
Игры
Вышла игра Resident Evil 3 Remake
Происшествия
Появилось видео с места расстрела пятерых человек в Рязанской области
Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео с места убийства пятерых человек в Рязанской области.
Общество
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Происшествия
В Кузбассе скорая помощь попала в ДТП и перевернулась
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Политика
Режим дистанционной работы Путина продлится еще неделю – Песков
"Случай с заболеванием главврача просто продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство – это именно сократить физическое общение, что президент и сделал", – отметил представитель Кремля.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Общество
Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Общество
Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет
Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
Общество
В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Экономика
Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу
Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Происшествия
Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским
64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
Здоровье
Врач назвал способ укрепить иммунитет
Кардиолог Владимир Хорошев рассказал о препарате, который укрепляет защиту организма. По его словам, речь идет о настойке прополиса.
Гаджеты
Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
Здоровье
Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала до $31,69 за баррель
По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до $31,69 за баррель (на 9,02%).
Происшествия
Москвич Иисус рассказал о своем задержании на Патриарших прудах
Задержанный во время прогулки с собакой в закрытом для посещения парке на Патриарших прудах москвич Иисус Воробьёв рассказал свою версию произошедшего.
Политика
Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей
Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
Общество
Ещё у девяти жителей Иркутской области может быть коронавирус
У девяти жителей Иркутской области тесты на коронавирусную инфекцию дали сомнительный результат.
Здоровье
Российский вирусолог сообщил, для кого коронавирус наиболее опасен
Москва, 6 апреля 2020, 07:05 — REGNUM Коронавирус может представлять наибольшую опасность для беременных, сообщил 5 апреля главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Виктор Зуев в эфире телеканала «Россия 1».
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
Происшествия
В Москве нашли двух сбежавших из дома детей
Полиция нашла двоих детей, которые в воскресенье вечером ушли из дома в Москве и не выходили на связь.
Общество
55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника
Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.