Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСпециалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
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Какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса

Какие профессии станут менее востребованы и в каких областях вырастет конкуренция — в материале RT. Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.
RT на русскомвчера в 01:25

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Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска

РИА Новостивчера в 19:21

Эксперты: из-за коронавируса могут пострадать эти профессии

Московский Комсомолецвчера в 14:15

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

RT на русскомвчера в 09:34

Эксперты назвали оказавшиеся невостребованными профессии из-за пандемии

Известиявчера в 08:55

Эксперты назвали попавшие в зону риска профессии из-за пандемии COVID-19

РБКвчера в 13:09

Названы рискующие стать ненужными после конца пандемии коронавируса профессии

Lenta.ruвчера в 05:50

Какие профессии могут оказаться невостребованными из-за коронавируса

ТК Звездавчера в 03:55
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Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии увеличилось до 43

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Бурятии выросло до 43.
ТАСС вчера в 21:52
Общество

Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких.
BFM.ru вчера в 17:36
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Экономика

Саратовский бизнес обратился к Мишустину и Володину

Московский Комсомолец вчера в 12:15
Здоровье

В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса

В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
РБК вчера в 22:46
Игры

Вышла игра Resident Evil 3 Remake

Sibnet Новости 04 апреля в 11:28
Происшествия

Появилось видео с места расстрела пятерых человек в Рязанской области

Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео с места убийства пятерых человек в Рязанской области.
РБК вчера в 02:05
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM вчера в 17:44
Происшествия

В Кузбассе скорая помощь попала в ДТП и перевернулась

РИА Новости вчера в 23:46
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Российская газета вчера в 15:54
Политика

Режим дистанционной работы Путина продлится еще неделю – Песков

"Случай с заболеванием главврача просто продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство – это именно сократить физическое общение, что президент и сделал", – отметил представитель Кремля.
Москва 24 вчера в 06:50
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Общество

Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
РИА Новости вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий вчера в 04:48
Общество

Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости вчера в 10:50
Экономика

Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу

Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Коммерсантъ 04 апреля в 08:33
Происшествия

Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским

64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
Российская газета вчера в 05:48
Здоровье

Врач назвал способ укрепить иммунитет

Кардиолог Владимир Хорошев рассказал о препарате, который укрепляет защиту организма. По его словам, речь идет о настойке прополиса.
Мойка78 вчера в 19:43
Гаджеты

Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
Astera 03 апреля в 14:37
Здоровье

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
ТАСС вчера в 15:06
Энергетика

Цена нефти марки Brent упала до $31,69 за баррель

По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до $31,69 за баррель (на 9,02%).
Газета.Ru вчера в 18:53
Происшествия

Москвич Иисус рассказал о своем задержании на Патриарших прудах

Задержанный во время прогулки с собакой в закрытом для посещения парке на Патриарших прудах москвич Иисус Воробьёв рассказал свою версию произошедшего.
Известия вчера в 17:45
Политика

Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru вчера в 13:28
Общество

Ещё у девяти жителей Иркутской области может быть коронавирус

У девяти жителей Иркутской области тесты на коронавирусную инфекцию дали сомнительный результат.
АиФ Иркутск вчера в 21:55
Здоровье

Российский вирусолог сообщил, для кого коронавирус наиболее опасен

Москва, 6 апреля 2020, 07:05 — REGNUM Коронавирус может представлять наибольшую опасность для беременных, сообщил 5 апреля главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Виктор Зуев в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 00:05
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС вчера в 04:55
Происшествия

В Москве нашли двух сбежавших из дома детей

Полиция нашла двоих детей, которые в воскресенье вечером ушли из дома в Москве и не выходили на связь.
ТАСС вчера в 17:52
Общество

55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника

Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
Эхо76 - Ярославль вчера в 12:16
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