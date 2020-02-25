Сотрудники IT-сферы болеют чаще представителей других профессий, на втором месте — учителя. Об этом говорят результаты исследования hh.ru, сделанного по заказу Минздрава.

с чего всё началось

Сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование, проведенное для Минздрава. Среди наиболее распространенных болезней у сотрудников российских компаний значится грипп, а также острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).

В Минздраве выяснили, люди каких профессий болеют чаще других

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