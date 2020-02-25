Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Минздраве выяснили, люди каких профессий болеют чаще других

Сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование, проведенное для Минздрава. Среди наиболее распространенных болезней у сотрудников российских компаний значится грипп, а также острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).
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с чего всё началось

Компьютерная инфекция: сотрудники сферы IT болеют чаще других

Сотрудники IT-сферы болеют чаще представителей других профессий, на втором месте — учителя. Об этом говорят результаты исследования hh.ru, сделанного по заказу Минздрава.
Известия16:01

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Компьютерная инфекция: сотрудники сферы IT болеют чаще других

Известия16:01

В Минздраве рассказали об опасных для здоровья профессиях

URA.Ru18:35

Названы профессии, представители которых болеют чаще всего

РЕН ТВ18:02

В Минздраве выяснили, люди каких профессий болеют чаще других

РИА Новости22:38

Названы самые часто болеющие специалисты в России

Lenta.ru21:10

Стали известны профессии, представители которых чаще всего болеют

Общественное телевидение России18:27

Стало известно, представители каких профессий болеют чаще всего

Life.ru19:38
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Экономика

Россия может в третий раз побить рекорд по экспорту пшеницы в мире

Эксперты в области аграрной промышленности предрекают России очередной рекорд по количеству экспорта пшеницы в 2019-2020 году.
Народные новости 22:29
Здоровье

Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что ее медицинский центр — частная клиника, поэтому его пациентам приходится платить.
РИА Новости 16:57
Армия и оружие

США поставят Индии военные вертолеты на $3 млрд

Rambler News Service 06:28
Общество

Под грифом учебы: аттестаты российских школьников засекретят

В пресс-службе Минпросвещения подтвердили «Известиям» разработку документа, но не смогли предоставить информацию о том, сколько школьников может подпасть под обсуждаемые требования.
Известия 16:01
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
Происшествия

В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 77 150 человек, из них 2592 скончались, 24 734 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 22:23
Происшествия

СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске

Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
РИА Новости 10:33
Здоровье

195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае

Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Журналистская правда 03:58
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor 22 февраля в 21:48
Экономика

Богатейшие люди мира за сутки потеряли 139 миллиардов долларов

Самые богатые люди мира за сутки потеряли миллионы долларов. А у некоторых потери исчисляются десятизначными цифрами.
Российская газета 23:22
Общество

В Лондоне начались слушания об экстрадиции Ассанжа в США

В Королевском суде Вулиджа, расположенном на юго-востоке Лондона начались слушания об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, передает ТАСС.
Инфорос 06:52
Происшествия

В Японии умер третий пассажир лайнера Diamond Princess

В Японии скончался третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess, на котором распространился новый коронавирус, сообщил телеканал NHK со ссылкой на минздрав страны.
РБК вчера в 08:21
Происшествия

В Пермском крае фельдшеры поволокли пациента по асфальту к скорой

В Пермском крае к дисциплинарной ответственности будут привлечены фельдшеры за то, что волокли пациента по асфальту к машине скорой помощи.
Газета.Ru 06:17
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru 23:06
Политика

Россия отреагировала на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17

Lenta.ru 11:12
Здоровье

Во Вьетнаме провели первую в мире пересадку кисти от живого донора

Первая в мире операция по пересадке кисти руки от живого донора успешно осуществлена военными хирургами госпиталя №108 в Ханое, сообщает во вторник новостной интернет-портал VNExpress.
РИА Новости 23:22
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Вокруг ТВ 02:37
Музыка

Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией

Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
ФАН вчера в 19:27
Футбол

«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Лестер»

Спорт день за днем 22 февраля в 14:38
Экономика

В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику

С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
РИА Новости 18:12
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Россия и Белоруссия после года споров предварительно договорились о частичной компенсации за налоговый маневр, следует из заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского министра энергетики Александра Новака.
РБК 22 февраля в 09:05
Авто

Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris

Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
Замана 22 февраля в 04:29
Шоу-бизнес

56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом

Квентин Тарантино и Даниэлла Пик впервые стали родителями Что касается карьеры, то минувший год выдался для Квентина Тарантино крайне удачным.
Вокруг ТВ вчера в 03:57
Армия и оружие

ВМС Украины провели учебные стрельбы в Азовском море

Газета.Ru 10:31
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для населения

В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Российская газета 12:49
Общество

Верховный суд принял решение по делу «о налоге с налога» на недвижимость

В свою очередь, правительство Москвы подало кассационную жалобу с просьбой оставить в силе стоимость с НДС, по которой и принял решение Верховный суд, вернув дело в апелляционную инстанцию.
РБК 23:00
Шоу-бизнес

В Севастополе выступили «Уральские пельмени»

Уже много лет ребята выступают вместе, сами они себя называют одной большой дружной семьей.
Вести Севастополя 04:43
Культура

Музыкальная группа «Новороссия» выпустила клип о защитниках Донбасса

На День защитника Отечества военно-музыкальный ансамбль народной милиции ЛНР «Новороссия» выпустил музыкальный клип о защитниках Донбасса на песню «Инвалид войны».
КП - Донецк 02:28
Общество

В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК 21:33
Игры

Hasbro: Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе в 2020 году

Ролевая игра Baldur’s Gate 3 выйдет в ранний доступ до конца 2020 года.
3DNews вчера в 01:12
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