Коронавирус
RT на русскомНазваны профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
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с чего всё началось
Ранее специалисты института выяснили, какие профессии станут востребованными в краткосрочной перспективе после стабилизации ситуации с коронавирусом. Подробнее о том, как изменятся зарплаты россиян по окончании пандемии коронавируса, — в материале RT.RT на русском01:23
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Кто больше всех будет зарабатывать после пандемии коронавируса, сказали эксперты
Комсомольская правда03:08
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Националистический и эгоистичный курс американского лидера Дональда Трампа подрывает основы контроля над вооружением.
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Россия угрожает самолетам P-8 в небе над Средиземным морем.
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Аршавин объяснил фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы»
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Разведка США рассекретила разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка
Разведка США рассекретила данные о контактах бывшего помощника американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна с Сергеем Кисляком, занимавшим в 2016 году пост посла России.
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Путин объявил 24 июня нерабочим днем
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В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Отказываясь признавать российский статус Крыма, канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, заявил глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
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На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
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Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
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Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
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Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил в Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
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Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА
Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.
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«Все рабочие цифровые пропуска, ранее оформленные до 31 мая, автоматически продлены до 14 июня», — сообщила пресс-служба.
РБК 06:50
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Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель
Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития.
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Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
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Кравченко заявил о заносе коронавируса в КОКБ после открытия
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В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
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RT на русском вчера в 10:18