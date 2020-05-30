Коронавирус

RT на русскомRT на русскомНазваны профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
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с чего всё началось

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Ранее специалисты института выяснили, какие профессии станут востребованными в краткосрочной перспективе после стабилизации ситуации с коронавирусом. Подробнее о том, как изменятся зарплаты россиян по окончании пандемии коронавируса, — в материале RT.
RT на русском01:23

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Названы профессии, зарплаты в которых вырастут после пандемии

Московский Комсомолец04:29

Кто больше всех будет зарабатывать после пандемии коронавируса, сказали эксперты

Комсомольская правда03:08

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

RT на русском01:23

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

ТК Звезда02:34

У кого вырастут зарплаты после пандемии. Список профессий

URA.Ru02:33

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

РИА Новости02:14

Специалисты назвали профессии, востребованные после пандемии

REGNUM02:56
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Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы

На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:35
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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HBO Max показал низкие результаты на старте

Стриминговый сервис HBO Max оказался не очень востребован у аудитории на старте работы. Запуск платформы состоялся 27 мая.
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ТАСС вчера в 14:56
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Минздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей

В России на утро 30 мая было зарегистрировано 396 575 заразившихся коронавирусом. За последние сутки прирост составил 8952 человека.
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Политика

Politico узнало о разногласиях Меркель и Трампа

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп поспорили о "Северном потоке — 2".
РИА Новости 03:29
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Армия и оружие

В Германии увидели в эгоизме Трампа угрозу «ядерной напасти»

Националистический и эгоистичный курс американского лидера Дональда Трампа подрывает основы контроля над вооружением.
Взгляд.ру 06:59
Армия и оружие

Washington Examiner (США): Китай и Россия угрожают экипажам американских самолетов. Почему Пентагон не остановит их? (Washington Examiner)

Россия угрожает самолетам P-8 в небе над Средиземным морем.
ИноСМИ вчера в 13:54
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Авто

В Минпромторге назвали лучшее время для покупки авто

Live24 вчера в 05:25
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Общество

Стало известно, кто не подходит для испытания вакцины от коронавируса

Люди, которые уже переболели COVID-19, не смогут принять участие в клинических испытаниях вакцины против коронавируса.
РИА Новости 06:45
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Аршавин объяснил фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отметил, что, если вбить в Гугл «Андрей Аршавин», то первой появляется именно фраза про «ожидания и проблемы».
Спорт день за днем вчера в 10:56
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Политика

Разведка США рассекретила разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка

Разведка США рассекретила данные о контактах бывшего помощника американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна с Сергеем Кисляком, занимавшим в 2016 году пост посла России.
Известия вчера в 19:10
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
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Политика

В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова

Отказываясь признавать российский статус Крыма, канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, заявил глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Известия 05:20
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Происшествия

В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
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Политика

На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета

Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета вчера в 03:58
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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Газета.Ru вчера в 12:17
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Происшествия

В Ингушетии пять человек получили ранения после драки со стрельбой

Пять человек получили огнестрельные ранения после конфликта в селении Сурхахи в Назрановском районе Ингушетии, задержаны двое стрелявших, сообщает региональное МВД.
РИА Новости 06:55
Происшествия

В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских

Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
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Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
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Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил в Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM 06:22
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Футбол

Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА

Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.
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В Москве автоматически продлили все рабочие пропуска

«Все рабочие цифровые пропуска, ранее оформленные до 31 мая, автоматически продлены до 14 июня», — сообщила пресс-служба.
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Экономика

Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития.
Ведомости 28 мая в 16:52
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Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
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Здоровье

Кравченко заявил о заносе коронавируса в КОКБ после открытия

Есть занос коронавирусной инфекции в областную клиническую больницу после открытия.
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Общество

У половины тяжелых больных с COVID-19 проходят изменения в легких

Коммерсантъ 03:06
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Происшествия

Летевший в Москву самолет развернули из-за коронавируса у пилота

Команда на возвращение была дана, когда самолет пролетал над Узбекистаном, после того, как на земле стало известно о положительном тесте на коронавирус у одного из пилотов.
Московский Комсомолец 06:36
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Общество

В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском вчера в 10:18
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