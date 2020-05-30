Коронавирус
RT на русскомНазваны профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
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с чего всё началось
Ранее специалисты института выяснили, какие профессии станут востребованными в краткосрочной перспективе после стабилизации ситуации с коронавирусом. Подробнее о том, как изменятся зарплаты россиян по окончании пандемии коронавируса, — в материале RT.RT на русском01:23
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Кто больше всех будет зарабатывать после пандемии коронавируса, сказали эксперты
Комсомольская правда03:08
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Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Владимира Токарева руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) и заместителем главы Минтранса России.
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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан из группы риска установлен штраф до 7 тыс. рублей за отказ от медосмотров и прививок.
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«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
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Эксперт объяснил рост спроса на наличную валюту среди россиян
Многие люди предпочитают держать свои наличные сбережения в банковских ячейках, что в какой-то степени выгодно самим банкам, добавил эксперт.
Актуальные Новости 05:36
Здоровье
В кремлевской больнице спрогнозировали силу второй волны коронавируса
«Если вакцина будет создана, соответственно, возрастет иммунная прослойка населения, и не потребуются такие ограничительные мероприятия», — прогнозирует врач кремлевской больницы.
Lenta.ru 02:43
Политика
США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.
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Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 миллионов копий
3DNews 28 мая в 16:22
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В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Отказываясь признавать российский статус Крыма, канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, заявил глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
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В России выявлено 8 952 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни.
Эхо Москвы 03:35
Политика
США прекращают все отношения с ВОЗ
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС вчера в 14:56
Политика
В США рассекретили разговор экс-советника Трампа с послом России
Американские спецслужбы обнародовали детали разговора экс-советника Дональда Трампа Майкла Флинна и российского посла в США Сергея Кисляка.
URA.Ru вчера в 22:30
Футбол
Широков вспомнил о конфликте с бывшим главным тренером «Спартака»
Экс-полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Роман Широков рассказал в эфире YouTube-канала «Коммент Шоу», как в период выступлений за «красно-белых» (с 2014 по 2015 год) он поругался с руководившим тогда командой швейцарским тренером Муратом Якином.
РБК вчера в 12:08
Общество
В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19
Среди пациентов, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки в Калининградской области, четверо детей до 14 лет и двое подростков, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:36
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
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Шоу-бизнес
От коронавируса умер муж звезды фильма «Москва слезам не верит»
Piter.tv вчера в 03:42
Общество
В России школьные выпускные пройдут 27 июня
Реальное время вчера в 11:01
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Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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25 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
30 мая в Приамурье подтверждено 25 новых случаев коронавируса: семь - в Благовещенске, по пять - в Свободном и Сковородинском районе, по два - в Магдагачи и Тындинском районе, по одному - в Тынде, Шимановске и Благовещенском районе.
Телепорт 03:45
Кино
Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»
Оригинальная картина заложила ряд основополагающих признаков жанра ужасов Кинокомпания Universal выпустит ремейки своего классического фильма ужасов 1941 года "Человек-волк".
Piter.tv 04:38
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
Здоровье
На Кубани выявили 76 новых случаев коронавируса
Всего в России за последние сутки был подтвержден 8371 случай новой коронавирусной инфекции, заболевших выявили в 85 регионах.
Деловая газета. Юг 28 мая в 03:58
Общество
Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен
Вчера, 29 мая на очередном собрании регионального оперативного штаба было вынесено решение о продлении режима самоизоляции в Волгоградской области до 16 июня 2020 года.
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Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru 28 мая в 16:53
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Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8952 человек
За минувшие сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло на 8952, 181 человек умер, 8212 выписали из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 03:56
Политика
Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа
Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
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