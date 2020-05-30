Коронавирус

RT на русскомRT на русскомНазваны профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
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с чего всё началось

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Ранее специалисты института выяснили, какие профессии станут востребованными в краткосрочной перспективе после стабилизации ситуации с коронавирусом. Подробнее о том, как изменятся зарплаты россиян по окончании пандемии коронавируса, — в материале RT.
RT на русском01:23

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Названы профессии, зарплаты в которых вырастут после пандемии

Московский Комсомолец04:29

У кого вырастут зарплаты после пандемии. Список профессий

URA.Ru02:33

Специалисты назвали профессии, востребованные после пандемии

REGNUM02:56

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

ТК Звезда02:34

Кто больше всех будет зарабатывать после пандемии коронавируса, сказали эксперты

Комсомольская правда03:08

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

РИА Новости02:14

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

RT на русском01:23
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Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
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Политика

Мишустин назначил Владимира Токарева руководителем Росжелдора

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Владимира Токарева руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) и заместителем главы Минтранса России.
ТАСС 03:19
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан из группы риска установлен штраф до 7 тыс. рублей за отказ от медосмотров и прививок.
Известия 05:05
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Армия и оружие

Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики

«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 16:08
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Финансы

Эксперт объяснил рост спроса на наличную валюту среди россиян

Многие люди предпочитают держать свои наличные сбережения в банковских ячейках, что в какой-то степени выгодно самим банкам, добавил эксперт.
Актуальные Новости 05:36
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Здоровье

В кремлевской больнице спрогнозировали силу второй волны коронавируса

«Если вакцина будет создана, соответственно, возрастет иммунная прослойка населения, и не потребуются такие ограничительные мероприятия», — прогнозирует врач кремлевской больницы.
Lenta.ru 02:43
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Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

Вести.Ru 00:25
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Политика

США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию

«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 03:54
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Хоккей

Жена Малкина порассуждала о патриотизме мужа и назвала Америку домом

Lenta.ru 02:47
Игры

Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 миллионов копий

3DNews 28 мая в 16:22
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Политика

В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова

Отказываясь признавать российский статус Крыма, канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, заявил глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Известия 05:20
Общество

В России выявлено 8 952 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни.
Эхо Москвы 03:35
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Политика

США прекращают все отношения с ВОЗ

Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС вчера в 14:56
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Политика

В США рассекретили разговор экс-советника Трампа с послом России

Американские спецслужбы обнародовали детали разговора экс-советника Дональда Трампа Майкла Флинна и российского посла в США Сергея Кисляка.
URA.Ru вчера в 22:30
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Футбол

Широков вспомнил о конфликте с бывшим главным тренером «Спартака»

Экс-полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Роман Широков рассказал в эфире YouTube-канала «Коммент Шоу», как в период выступлений за «красно-белых» (с 2014 по 2015 год) он поругался с руководившим тогда командой швейцарским тренером Муратом Якином.
РБК вчера в 12:08
Общество

В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19

Среди пациентов, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки в Калининградской области, четверо детей до 14 лет и двое подростков, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:36
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Происшествия

В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
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Шоу-бизнес

От коронавируса умер муж звезды фильма «Москва слезам не верит»

Piter.tv вчера в 03:42
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Общество

В России школьные выпускные пройдут 27 июня

Реальное время вчера в 11:01
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Здоровье

25 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

30 мая в Приамурье подтверждено 25 новых случаев коронавируса: семь - в Благовещенске, по пять - в Свободном и Сковородинском районе, по два - в Магдагачи и Тындинском районе, по одному - в Тынде, Шимановске и Благовещенском районе.
Телепорт 03:45
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Кино

Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»

Оригинальная картина заложила ряд основополагающих признаков жанра ужасов Кинокомпания Universal выпустит ремейки своего классического фильма ужасов 1941 года "Человек-волк".
Piter.tv 04:38
Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки на получение МРОТ

Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
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Здоровье

На Кубани выявили 76 новых случаев коронавируса

Всего в России за последние сутки был подтвержден 8371 случай новой коронавирусной инфекции, заболевших выявили в 85 регионах.
Деловая газета. Юг 28 мая в 03:58
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Общество

Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен

Вчера, 29 мая на очередном собрании регионального оперативного штаба было вынесено решение о продлении режима самоизоляции в Волгоградской области до 16 июня 2020 года.
Evo-rus.com 04:18
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Шоу-бизнес

Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru 28 мая в 16:53
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс 28 мая в 02:57
1,5K
Общество

В России за сутки коронавирус выявили у 8952 человек

За минувшие сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло на 8952, 181 человек умер, 8212 выписали из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 03:56
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Политика

Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа

Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
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