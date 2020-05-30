Коронавирус
RT на русскомНазваны профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Ранее специалисты института выяснили, какие профессии станут востребованными в краткосрочной перспективе после стабилизации ситуации с коронавирусом. Подробнее о том, как изменятся зарплаты россиян по окончании пандемии коронавируса, — в материале RT.
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с чего всё началось
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса. Результаты исследования есть в распоряжении RT.RT на русском01:23
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Кто больше всех будет зарабатывать после пандемии коронавируса, сказали эксперты
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