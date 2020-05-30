Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

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Ранее специалисты института выяснили, какие профессии станут востребованными в краткосрочной перспективе после стабилизации ситуации с коронавирусом. Подробнее о том, как изменятся зарплаты россиян по окончании пандемии коронавируса, — в материале RT.

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

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