Названы профессии, в которых рост зарплат обогнал инфляцию
В пятерку профессий, в которых отмечен наибольший рост зарплат вошли также работники, представляющие персональные услуги и разработчики программного обеспечения. В среднем за год зарплаты в России выросли на 5,6%, при уровне инфляции в 3,2%.В источнике
С чего всё началось
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Например, аналитики обратили внимание, что на 7,6 процента - до 52,8 тысячи рублей в месяц - упали зарплаты специалистов сферы телекоммуникаций.
Российская газета23:00
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