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Названы профессии, в которых рост зарплат обогнал инфляцию

В пятерку профессий, в которых отмечен наибольший рост зарплат вошли также работники, представляющие персональные услуги и разработчики программного обеспечения. В среднем за год зарплаты в России выросли на 5,6%, при уровне инфляции в 3,2%.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию

Например, аналитики обратили внимание, что на 7,6 процента - до 52,8 тысячи рублей в месяц - упали зарплаты специалистов сферы телекоммуникаций.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Названы выигравшие и проигравшие от коронавируса профессии

Lenta.ru10:51
РИА Новости

Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию

РИА Новости10:40
Российская газета

Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию

Российская газета23:00
Комсомольская правда

Названы профессии, в которых рост зарплат обогнал инфляцию

Комсомольская правда04:38
Народные новости

Названы профессии с быстрорастущими зарплатами в РФ во время пандемии

Народные новости01:27
Профиль

Эксперты подсчитали, в каких профессиях быстрее всего растет зарплата

Профиль00:11
Ведомости

Названы профессии с самым высоким ростом зарплат за год

Ведомости07:25

Телеврач Мясников назвал неявные симптомы опасных болезней

Известный телеведущий и главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников призывает жителей нашей многонациональной страны самостоятельно в оба глаза следить за малейшими проявлениями ухудшения здоровья, сообщает сайт «EVO-RUS.COM».
Лезги газет03:41
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ru04:57
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В Самарской области возбудитель коронавируса ищут на дверных ручках

Заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Светлана Шерстнева сообщила, что с 3 сентября в регионе организованы исследования по выявлению возбудителя COVID в объектах окружающей среды.
КТВ-Луч08:54
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Россия и Индия создадут способную уничтожить самолёты AWACS ракету

«Проект крылатой ракеты «Брамос» «воздух — воздух» для уничтожения воздушных целей типа самолётов AWACS утверждён, окончание работ для проведения первого пуска запланировано на 2024 год», — цитирует его РИА Новости.
REGNUMвчера в 01:41
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Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко оценил, что для стабилизации экономики страны понадобится внешняя помощь в пределах от $3 до $4 млрд — это до 2,6 раза больше, чем сумма кредита от России.
Коммерсантъ09:19
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