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Названы профессии, в которых рост зарплат обогнал инфляцию

В пятерку профессий, в которых отмечен наибольший рост зарплат вошли также работники, представляющие персональные услуги и разработчики программного обеспечения. В среднем за год зарплаты в России выросли на 5,6%, при уровне инфляции в 3,2%.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию

Например, аналитики обратили внимание, что на 7,6 процента - до 52,8 тысячи рублей в месяц - упали зарплаты специалистов сферы телекоммуникаций.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Названы выигравшие и проигравшие от коронавируса профессии

Lenta.ru10:51
Российская газета

Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию

Российская газета23:00
Ведомости

Названы профессии с самым высоким ростом зарплат за год

Ведомости07:25
Комсомольская правда

Названы профессии, в которых рост зарплат обогнал инфляцию

Комсомольская правда04:38
Народные новости

Названы профессии с быстрорастущими зарплатами в РФ во время пандемии

Народные новости01:27
Профиль

Эксперты подсчитали, в каких профессиях быстрее всего растет зарплата

Профиль00:11
РИА Новости

Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию

РИА Новости10:40

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин
Ведомости06:35
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ru04:57
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Зеленский выступил против переноса переговоров по Донбассу в Вену

Зеленский отметил, что несмотря на то, что Австрия поддерживает Украину в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе и в санкционном, обсуждать вопрос переноса заседаний трехсторонней контактной группы из Минска в Вену рано.
Московский Комсомолец10:48

Будущий премьер Японии выступил за продолжение диалога о Курилах

Япония намерена продолжать диалог с Россией по вопросу принадлежности четырех южных островов Курильской гряды, заявил избранный председателем правящей Либерально-демократической партии Есихидэ Суга.
НТВвчера в 08:11
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Фонд Юрия Мильнера профинансирует поиск жизни на Венере

«Научная группа, проводящая исследования, будет состоять из физиков, астрономов, астробиологов, химиков и инженеров мирового уровня под руководством доктора Сары Сигер, профессора планетологии, физики и аэрокосмической инженерии Массачусетского технологического института», — говорится в сообщении на сайте фонда Breakthrough Initiatives.
Говорит Москва09:20
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ru06:41
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В Ярославской области убиты две девочки

По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).
REGNUM11:44
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