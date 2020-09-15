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Названы профессии, в которых рост зарплат обогнал инфляцию

В пятерку профессий, в которых отмечен наибольший рост зарплат вошли также работники, представляющие персональные услуги и разработчики программного обеспечения. В среднем за год зарплаты в России выросли на 5,6%, при уровне инфляции в 3,2%.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию

Например, аналитики обратили внимание, что на 7,6 процента - до 52,8 тысячи рублей в месяц - упали зарплаты специалистов сферы телекоммуникаций.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Названы выигравшие и проигравшие от коронавируса профессии

Lenta.ru10:51
Профиль

Эксперты подсчитали, в каких профессиях быстрее всего растет зарплата

Профиль00:11
Ведомости

Названы профессии с самым высоким ростом зарплат за год

Ведомости07:25
Комсомольская правда

Названы профессии, в которых рост зарплат обогнал инфляцию

Комсомольская правда04:38
Народные новости

Названы профессии с быстрорастущими зарплатами в РФ во время пандемии

Народные новости01:27
РИА Новости

Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию

РИА Новости10:40
Российская газета

Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию

Российская газета23:00

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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ЕС не признал Лукашенко законным президентом Белоруссии

Европейский союз (ЕС) не считает нынешнее президентство белорусского лидера Александра Лукашенко законным, так как результаты прошедших в республике 9 августа выборов были «сфальсифицированы», заявил в Европарламенте глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Ведомости07:36
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«Роскосмос» отказался от совместного с США исследования Венеры

«Принято решение о реализации ранее запланированной миссии "Венера-Д", включающей посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации»,— опубликовал «Роскосмос» заявление господина Блошенко.
Коммерсантъ08:38
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