Российская газета 9

В пятерку профессий, в которых отмечен наибольший рост зарплат вошли также работники, представляющие персональные услуги и разработчики программного обеспечения. В среднем за год зарплаты в России выросли на 5,6%, при уровне инфляции в 3,2%.