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Названы профессии, в которых рост зарплат обогнал инфляцию

В пятерку профессий, в которых отмечен наибольший рост зарплат вошли также работники, представляющие персональные услуги и разработчики программного обеспечения. В среднем за год зарплаты в России выросли на 5,6%, при уровне инфляции в 3,2%.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию

Например, аналитики обратили внимание, что на 7,6 процента - до 52,8 тысячи рублей в месяц - упали зарплаты специалистов сферы телекоммуникаций.
Российская газетавчера в 23:00
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Комсомольская правда

Названы профессии, в которых рост зарплат обогнал инфляцию

Комсомольская правдавчера в 04:38
РИА Новости

Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию

РИА Новостивчера в 10:40
Ведомости

Названы профессии с самым высоким ростом зарплат за год

Ведомостивчера в 07:25
Lenta.ru

Названы выигравшие и проигравшие от коронавируса профессии

Lenta.ruвчера в 10:51
Народные новости

Названы профессии с быстрорастущими зарплатами в РФ во время пандемии

Народные новостивчера в 01:27
Профиль

Эксперты подсчитали, в каких профессиях быстрее всего растет зарплата

Профильвчера в 00:11
Российская газета

Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию

Российская газетавчера в 23:00

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ruвчера в 04:57
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Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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На Украине разгерметизировался газопровод с российским газом

Газовый трубопровод, поставляющий российский газ в Европу, разгерметизировался в районе поселка городского типа Чабаны в Киевской области, сообщил исполнительный комитет Чабанского поселкового совета.
Ведомостивчера в 02:36
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94 человека эвакуированы с подтопленных территорий в селе Ленинское ЕАО

В зону подтопления в селе Ленинское попало 9 улиц, семь двухквартирных жилых домов, где проживает шесть человек, 84 приусадебных участка, перемыты четыре участка муниципальных дорог общей протяженностью 5 км. Проезд осуществляется техникой повышенной проходимости.
РИА Биробиджан21:00

Мошенники присвоили имущество вдовы и дочери Алексея Баталова

В заявлении Гитана Баталова указывает, что эта пара обманным путем оформила на себя полную нотариальную доверенность, с которой получила право незаконно распоряжаться всем движимым и недвижимым имуществом, включая все денежные средства и счета в российских и зарубежных банках.
Shraibikus Newsвчера в 16:35
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В шведской лаборатории рассказали об анализе проб Навального

Детали процедуры анализа проб Алексея Навального, на основании которых эксперты Шведского института оборонных исследований (FOI) пришли к выводу, что оппозиционер был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», пояснила глава отделения химической, биологической, радиологической и ядерной защиты и безопасности FOI Оса Скотт, 15 сентября сообщает Deutsche Welle.
ИА Красная Весна23:01
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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