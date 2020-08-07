Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

Sputnik Армения 2

Ученый объяснил, что в момент вакцинации человек должен хорошо себя чувствовать. "У него не должно быть температуры", — уточнил Альтштейн. Кроме того, от вакцинации следует отказаться при наличии аллергии.