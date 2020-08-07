Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса
Ученый объяснил, что в момент вакцинации человек должен хорошо себя чувствовать. "У него не должно быть температуры", — уточнил Альтштейн. Кроме того, от вакцинации следует отказаться при наличии аллергии.В источнике
С чего всё началось
Вирусолог перечислил противопоказания к вакцинации от коронавируса
Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил радиостанции «Говорит Москва», что противопоказания к вакцине — это температура и аллергическая реакция. В остальных случаях вакцинироваться можно, отметил он.
Говорит Москва06:08
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