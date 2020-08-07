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РИА Новости
РИА Новости

Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

Ученый объяснил, что в момент вакцинации человек должен хорошо себя чувствовать. "У него не должно быть температуры", — уточнил Альтштейн. Кроме того, от вакцинации следует отказаться при наличии аллергии.В источнике
С чего всё началось
Говорит Москва

Вирусолог перечислил противопоказания к вакцинации от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил радиостанции «Говорит Москва», что противопоказания к вакцине — это температура и аллергическая реакция. В остальных случаях вакцинироваться можно, отметил он.
Говорит Москва06:08
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Известия

Ученый рассказал о противопоказаниях для прививки от COVID-19

Известия08:50
News.ru

Эксперты назвали противопоказания для применения вакцины от коронавируса

News.ru08:43
Lenta.ru

Россиянам назвали противопоказания к вакцине от коронавируса

Lenta.ru08:37
Взгляд.ру

Стали известны противопоказания для вакцинации от коронавируса

Взгляд.ру08:39
Профиль

Вирусолог рассказал о противопоказаниях для вакцинации от COVID-19

Профиль08:34
РИА Новости

Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

РИА Новости08:02
Говорит Москва

Вирусолог перечислил противопоказания к вакцинации от коронавируса

Говорит Москва06:08

Самедов: сыграл в Кубке России, получается, что возобновил карьеру

Чемпион России в составе московского "Спартака" и бывший полузащитник сборной России Александр Самедов заявил РИА Новости, что возобновил карьеру футболиста в составе команды Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Знамя" (Ногинск).
Самедов: сыграл в Кубке России, получается, что возобновил карьеру
РИА Новости06:49

Росприроднадзор заявил о новом разливе нефтяной смеси в Норильске

При устранении последствий аварии на ТЭЦ-3 (принадлежит «дочке» «Норникеля» НТЭК) в Норильске произошел новый разлив нефтяной смеси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.
РБК08:18
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В TikTok отреагировали на указ Трампа о мерах против компании

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ, который вступит в силу через 45 дней после опубликования, запрещающий американским компаниям и частным лицам в юрисдикции США проводить какие-либо сделки с владеющей TikTok компанией ByteDance или её дочерними предприятиями.
RT на русском06:17

Адвокат Ефремова прокомментировал слова актёра о мистере Хайде

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП в центре Москвы, прокомментировал слова артиста из зала суда, заявившего, что он с трудом узнаёт себя на кадрах после аварии.
RT на русском05:07
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Дочь Заворотнюк заперлась в комнате и ждет результат теста на ковид

Анна написала, что сдала тест на коронавирус, а пока результата нет, то она заперлась в своей комнате, чтобы не подвергать опасности близких, и высовывает наружу нос только чтобы забрать тарелку с едой.
Вести.Ru5 августа в 07:24
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Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата и последствия этого будут хуже, чем последствия пандемии COVID-19.
РИА Новости08:47
2,2K

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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Диджеев арестовали за песню «Перемен» на концерте в поддержку властей в Минске

Звукооператоров Кирилла Галанова и Влада Соколовского, включивших песню "Перемен" Виктора Цоя на концерте в поддержку властей в Минске, арестовали на 10 суток, сообщает белорусское издание "Наша Нiва".
Газета.Ru08:27
19

В Сирии отложено российско-турецкое патрулирование трассы М4

По информации руководителя российского миротворческого Центра контр-адмирала Александра Щербицкого, турецкое командование принимает определенные меры для уничтожению боевиков, действующих вдоль стратегической трассы М, связывающей провинцию Латакия с крупным городом Алеппо.
Российская газета08:32
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В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров

Киевские власти не стали воевать за Крым, так как полуостров никогда не был украинской землей, а крымчане - украинцами, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
РИА Новости01:57
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Лукашенко предложил ввести оппозиционерам свою плазму

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который ранее перенес заражение коронавирусом, в шутку предложил поделиться своей кровью с антителами с представителями оппозиции, чтобы «привлечь их на свою сторону».
Rambler News Service08:57
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Игорь Кобзев зарегистрирован кандидатом в губернаторы Приангарья

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа избирательная комиссия единогласно зарегистрировала в качестве кандидата на выборах губернатора члена комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего бизнеса Михаила Щапова (КПРФ).
REGNUM07:29
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