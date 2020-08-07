Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
REGNUM
REGNUM

Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Говорит Москва

Вирусолог перечислил противопоказания к вакцинации от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил радиостанции «Говорит Москва», что противопоказания к вакцине — это температура и аллергическая реакция. В остальных случаях вакцинироваться можно, отметил он.
Говорит Москва06:08
Подробнее о событии
ТАСС

Вирусолог рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса

ТАСС10:11
RT на русском

Вирусолог рассказал о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

RT на русском09:46
РИА Новости

Названы противопоказания к вакцине от коронавируса

РИА Новости08:02
Известия

Ученый рассказал о противопоказаниях для прививки от COVID-19

Известия08:50
Lenta.ru

Россиянам назвали противопоказания к вакцине от коронавируса

Lenta.ru08:37
URA.Ru

Вирусолог объяснил, кому нельзя прививаться от коронавируса

URA.Ru08:55
Говорит Москва

Вирусолог перечислил противопоказания к вакцинации от коронавируса

Говорит Москва06:08

На Xbox One временно стали бесплатными мультиплеер и ряд популярных игр

Корпорация Microsoft объявила о том, что в течение следующих четырёх дней игрокам на Xbox One мультиплеер будет доступен бесплатно — вы можете сыграть со своими друзьями в сетевые проекты, даже если никто из вас не владеет подпиской Xbox Live Gold.
3DNews11:49

NYT: Помпео предупредил Лаврова из-за «сговора» с талибами

Как отмечает газета, это первый известный случай, когда администрация Белого дома на официальном уровне обратилась к России из-за сообщений о "выплатах талибам", о которых ранее со ссылкой на источники в спецслужбах писали американские СМИ.
News.ru16:06

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

Российские власти "используют целый ряд мер", чтобы очернить бывшего вице-президента США Джо Байдена и то, что они считают "антироссийским истеблишментом", говорится в заявлении директора американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванины.
РИА Новости15:35
38

Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUM13:41
687

«Сапсаны» задержались в связи с неисправностью в Новгородской области

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, из-за этого произошла более чем часовая задержка движения поезда «Сапсан» № 775А сообщением Санкт-Петербург — Москва, а также задержка по прибытию поезда «Сапсан» № 777А сообщением Санкт-Петербург — Москва.
REGNUM16:16
1

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
184

В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
85

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
1,3K