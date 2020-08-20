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Газета.Ru
Газета.Ru

Названы противопоказания при вакцинации от COVID-19

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса, передает радио Sputnik. По словам Жемчугова, ограничения перед вакцинацией от COVID-19 будут схожи с теми, которые учитываются перед вакцинацией от гриппа.В источнике
С чего всё началось
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Врач назвал тех, кому нельзя прививаться от COVID-19

Как объяснил в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, есть состояния, при которых делать прививку нельзя. По его словам, ограничения будут схожи с теми, которые накладывают перед вакцинацией от гриппа.
Радио Sputnik21:00
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Названы противопоказания при вакцинации от COVID-19

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Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса

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Forbesвчера в 09:52
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