Названы противопоказания при вакцинации от COVID-19
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Названы противопоказания при вакцинации от COVID-19
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса, передает радио Sputnik. По словам Жемчугова, ограничения перед вакцинацией от COVID-19 будут схожи с теми, которые учитываются перед вакцинацией от гриппа.В источнике
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Врач назвал тех, кому нельзя прививаться от COVID-19
Как объяснил в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, есть состояния, при которых делать прививку нельзя. По его словам, ограничения будут схожи с теми, которые накладывают перед вакцинацией от гриппа.
Радио Sputnik21:00
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