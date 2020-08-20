Названы противопоказания при вакцинации от COVID-19

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса, передает радио Sputnik. По словам Жемчугова, ограничения перед вакцинацией от COVID-19 будут схожи с теми, которые учитываются перед вакцинацией от гриппа.