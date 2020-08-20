Названы противопоказания при вакцинации от коронавируса
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Что можно и чего нельзя делать перед уколом, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Медик отметил, что прививку ни в коем случае нельзя делать больным людям.В источнике
С чего всё началось
Врач назвал тех, кому нельзя прививаться от COVID-19
Как объяснил в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, есть состояния, при которых делать прививку нельзя. По его словам, ограничения будут схожи с теми, которые накладывают перед вакцинацией от гриппа.
Радио Sputnik21:00
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