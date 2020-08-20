Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РИА Новости
РИА Новости

Названы противопоказания при вакцинации от коронавируса

Что можно и чего нельзя делать перед уколом, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Медик отметил, что прививку ни в коем случае нельзя делать больным людям.В источнике
С чего всё началось
Радио Sputnik

Врач назвал тех, кому нельзя прививаться от COVID-19

Как объяснил в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, есть состояния, при которых делать прививку нельзя. По его словам, ограничения будут схожи с теми, которые накладывают перед вакцинацией от гриппа.
Радио Sputnik21:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Названы противопоказания при вакцинации от COVID-19

Газета.Ru23:28
RT на русском

Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса

RT на русском22:45
Радио Sputnik

Врач назвал тех, кому нельзя прививаться от COVID-19

Радио Sputnik21:00
News.ru

Иммунолог объяснил, кому нельзя делать прививку от коронавируса

News.ru21:58
Lenta.ru

Россиянам назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19

Lenta.ru21:26
РИА Новости

Названы противопоказания при вакцинации от коронавируса

РИА Новости21:10
Известия

Врач назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19

Известия22:30

Названа лучшая «валюта-убежище»

Японская иена и швейцарский франк остаются относительно безопасными вложениями, но доллар является лучшей «валютой-убежищем» (надежным активом в период кризиса), пишет CNBC со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Lenta.ru21:00
37

В Югре задержаны подозреваемые в экстремистской деятельности

По версии следствия, 42‑ и 48-летний жители Югорска в период с 6 сентября 2017 по 18 августа 2020 года организовали секту, пропагандирующую идеологию «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUMвчера в 14:16

Малогабаритные квартиры в России подорожали на 13,2%

"В целом по стране с начала года сегмент квартир до 32 кв. м (студии и однокомнатные квартиры) на вторичном рынке показал прирост 13,2%. Сейчас такая квартира оценивается в среднем в 1,9 млн рублей", - говорится в материалах.
ТАСС03:40
105