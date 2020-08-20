Названы противопоказания при вакцинации от коронавируса

Что можно и чего нельзя делать перед уколом, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Медик отметил, что прививку ни в коем случае нельзя делать больным людям.