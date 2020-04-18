Коронавирус
Lenta.ruНазваны проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции. Об этом рассказал завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев, передает «Московский комсомолец».
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с чего всё началось
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32008 случаев заражения, выздоровели 2590 человек, умерли 273.ТАСС02:06
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Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
RT на русском 10:15
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Политика
Путин продлил срок действия паспортов и водительских прав
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в связи с распространением вируса продлеваются сроки действия паспортов и водительских удостоверений, говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.
ПРАЙМ 04:35
Религия
Патриарх Кирилл проведёт пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведёт пасхальную службу в Москве в храме Христа Спасителя в ночь с субботы на воскресенье, сообщается на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ) 18 апреля.
Парламентская газета 10:57
Общество
На Кубани с 20 апреля заработают мебельные цехи, ателье и мастерские
С 20 апреля в беспропускное окно разрешена деятельность предприятий по ряду направлений торговли и бытового обслуживания.
РБК Краснодар 04:21
Происшествия
Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
Происшествия
В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку
Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 10:53
Происшествия
В Кировской области избили водителя и врача «скорой»
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Кировской области, сигнал о нападении двух граждан на водителя скорой помощи поступил вечером 17 апреля.
Российская газета 12:45
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости вчера в 06:34
Происшествия
МВД Башкирии прокомментировало видео задержания детей на улице
Российская газета вчера в 03:02
Игры
Авторы Metro: Exodus из 4A Games делают кооперативную игру на Unreal Engine 4
Вдобавок сообщается, что среди врагов будут люди, роботы и монстры.
Игромания.ру 09:42
Здоровье
Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус
Врач рассказала СМИ, для кого из молодых особенно опасен китайский вирус.
Evo-rus.com 12:07
Общество
В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим
С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ вчера в 05:11
Общество
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС 10:56
Общество
Минниханов попросил правительство включить ИП и самозанятых в список на получение пособий
Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к правительству РФ с просьбой включить индивидуальных предпринимателей и самозанятых в перечень граждан, которым положено пособие по безработице.
ТАСС 09:00
Авто
Названы лучшие автомобили для экстремального вождения
Отдельно выделили аналитики и более доступные автомобили для экстремального вождения - Ford GT и Jaguar F-TYPE.
Car.ru 03:36
Общество
540 человек скончались от коронавируса в штате Нью-Йорк
В штате Нью-Йорк число жертв нового типа коронавируса за сутки составило 540 человек. Об этом сообщает портал NewsDay.
Газета.Ru 12:21
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Здоровье
В Удмуртии выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом
Александр Бречалов рассказал журналистам о 30 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в республике.
Моя Удмуртия 08:44
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
RT на русском 08:52
Общество
Массовое производство вакцины от коронавируса начнет Великобритания
На следующей неделе в Великобритании стартует производство вакцины от коронавируса, которая еще не прошла клинические испытания, рассказал в эфире телеканала Sky News директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл.
Live24 06:42
Технологии
Microsoft выпустила плановые обновления для ОС Windows 10
Сборка под номером 18363.778 уже доступна для скачивания через настройки ОС Windows 10 в пункте «Центр обновления».
Astera 16 апреля в 02:30
Общество
Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
Известия 08:37
Общество
Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов
Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров.
Вести.Ru 12:19
Политика
Захарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.
Известия 10:45
Политика
Президент Украины одобрил секвестр госбюджета на 2020 год
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении поправок в государственный бюджет на 2020 год, которые нацелены на борьбу с распространением в стране нового коронавируса и сглаживание экономических последствий карантина.
ТАСС 11:01
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16