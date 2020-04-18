Коронавирус
Lenta.ruНазваны проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции. Об этом рассказал завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев, передает «Московский комсомолец».
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с чего всё началось
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32008 случаев заражения, выздоровели 2590 человек, умерли 273.ТАСС02:06
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Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru 16 апреля в 04:45
Общество
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли номера своих личных автомобилей
В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Lenta.ru 07:21
Общество
Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
Известия 08:37
Происшествия
Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке
В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Общество
Депутат Мособлдумы умер после заражения коронавирусом
Депутат Мособлдумы Иван Жуков умер в субботу, 18 апреля, на 65-м году жизни.
Известия 08:24
Общество
«Ростех» предложил внедрить систему распознавания лиц в 20 регионах
В 20 регионах из семи федеральных округов России может быть внедрена система распознавания лиц для контроля за соблюдением режима самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:22
Общество
Доктор Мясников рассказал о будущем коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в Telegram, что коронавирус "останется с нами навсегда", присоединившись к сонму вирусов и бактерий, с которыми человечество уже сосуществует.
РИА Новости 05:28
Общество
В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим
С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ вчера в 05:11
Здоровье
Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 16 апреля в 15:02
Политика
Трамп сообщил о расследовании версий происхождения коронавируса
США расследуют обстоятельства появления коронавируса COVID-19, сообщил американский президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:59
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Общество
Россия вошла в топ-10 по количеству заболевших коронавирусом
Россия заняла десятое место среди всех стран мира по числу зараженных коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 06:27
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Шоу-бизнес
Галкин и Собчак поспорили из-за критики звезд в Instagram
Юморист Максим Галкин и журналистка Ксения Собчак поругались в комментариях к ее посту с критикой звездных челленджей.
Газета.Ru 05:29
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Общество
Президентом АФК «Система» назначен Владимир Чирахов
Ранее занимавший пост президента и генерального директора Андрей Дубовсков избран заместителем председателя совета директоров АФК «Система».
RT на русском 09:08
Хоккей
Кто из российских хоккеистов может летом перебраться в НХЛ
Последние несколько лет форвард считается одним из самых перспективных российских хоккеистов, а голкипер явно по-другому посмотрел на свои перспективы в лиге после успеха Игоря Шестёркина в «Рейнджерс».
RT на русском вчера в 05:50
Транспорт
Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 03:30
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Происшествия
В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
Общество
Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса
Лауреат Нобелевской премии 2008 го года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение.
Портал Поиск 06:26
Здоровье
В Удмуртии выявили 30 новых случаев заболевания коронавирусом
В Удмуртии за последние сутки выявили 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
ИА Удмуртия 08:35
Общество
В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе
В МЧС России рекомендуют использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
RT на русском вчера в 22:13
Общество
Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май
В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
Российская газета вчера в 22:00
Авто
Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс 05:45
Общество
Власти Японии раздадут своим гражданам по 100 тысяч йен
После внесенных изменений поддержку могут получить все жители страны, сумма прямой выплаты составит порядка 100 тысяч йен.
ИА Красная Весна вчера в 16:06
Политика
Путин разрешил трудовым мигрантам до 15 июня не платить за патенты
Согласно указу президента, иностранцы, у которых истекает срок действия документов, смогут в течение трех месяцев остаться в России.
РБК 08:57