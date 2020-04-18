Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны проявляющиеся на коже симптомы коронавируса

Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции. Об этом рассказал завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев, передает «Московский комсомолец».
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с чего всё началось

Врач рассказал, что сыпь и сосудистый рисунок на коже могут быть симптомами коронавируса

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32008 случаев заражения, выздоровели 2590 человек, умерли 273.
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Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса

Lenta.ru06:25

Пульмонолог Сеченовского универститета подтвердил наличие нового симптома коронавируса

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Врач рассказал, что сыпь и сосудистый рисунок на коже могут быть симптомами коронавируса

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Пульмонолог назвал проявляющиеся на коже симптомы коронавируса

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Игрок "Лейпцига" Дайот Упамекано рассказал, какого футболиста считает самым лучшим защитником в мире, передает Foot Mercato.
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