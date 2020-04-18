Коронавирус
Моя Москва.онлайнНазваны проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Реже всего кожные изменения при болезни встречаются у взрослых пациентов. Сыпь на коже может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление врача-пульмонолога Сергея Авдеева. По информации врача, кожная сыпь встречается у 3–5% взрослых пациентов.
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с чего всё началось
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32008 случаев заражения, выздоровели 2590 человек, умерли 273.ТАСС02:06
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Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
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Самолет из Узбекистана с гумпомощью в виде медицинских масок и медицинской марли приземлился в Москве, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.
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Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
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Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
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Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
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National Interest оценил российские гиперзвуковые ракеты «Циркон»
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Отец гонщика Шварцмана умер от коронавируса
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"Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
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Центробанк обещает не укреплять рубль
В Центробанке решили отказаться от мер укрепления курса национальной валюты в период грядущего кризиса.
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Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
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Вера Брежнева обнажилась для фото в Instagram
Поклонники актрисы сразу назвали снимок "самое сексуальное фото". Фанаты расхвалили фигуру и внешность Веры Брежневой.
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