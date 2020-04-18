В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32008 случаев заражения, выздоровели 2590 человек, умерли 273.

с чего всё началось

Реже всего кожные изменения при болезни встречаются у взрослых пациентов. Сыпь на коже может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление врача-пульмонолога Сергея Авдеева. По информации врача, кожная сыпь встречается у 3–5% взрослых пациентов.

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