Здоровье
MOS.newsНазваны пять симптомов рака кишечника
Существуют пять симптомов, которые могут говорить о раке кишечника, и игнорировать их не стоит. Эти признаки перечислил врач-онколог Иван Карасев.
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Политика
Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции
Верховный суд отказался принять иск Геннадия Рудяка, в котором он обжаловал указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля.
РБК 05:02
Общество
В Краснодарском крае снимают карантин
Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
Общество
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
Происшествия
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева устроил пьяное ДТП в Москве.
Российская газета 02:14
Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
Киберспорт
Игрокам в Red Dead Online запретили добавлять членов Ку-клукс-клана
News.ru вчера в 05:59
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
Экономика
Кабмин выделит на выплаты медикам ещё более 1 млрд рублей
Правительство России направит ещё более 1 млрд рублей на президентские выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией.
RT на русском 05:30
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
RT на русском 16 июня в 15:16
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 16 июня в 18:21
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Футбол
«Челси» объявил о переходе Тимо Вернера
Газета.Ru 05:23
Армия и оружие
Россия намерена массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Уже имеется ряд заинтересованных стран в покупке Су-57. Самолет является наиболее перспективным истребителем пятого поколения.
RuNews24.ru вчера в 00:37
Здоровье
Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
Общество
Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Происшествия
Банда ловила россиян и отдавала их в рабство
Lenta.ru 05:11
Общество
В Петербурге не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19
Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19.
Lenta.ru 05:53
Авто
Tesla сделала электромобиль с рекордным запасом хода
Как стало известно «Автоновостям дня», добиться рекордного запаса хода удалось за счет целого ряда факторов: облегченных материалов, новых шин с уменьшенным сопротивлением качению и изменения алгоритмов работы системы рекуперации энергии (теперь электрокар самозаряжается эффективнее, чем раньше).
Автоновости дня 16 июня в 04:22
Наука
Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19
У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха.
Машины и Механизмы 01:03
Здоровье
В Липецкой области второй этап снятия ограничений начнут 24 июня
Липецкая область перейдет с 24 июня ко второму этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает обладминистрация.
РИА Новости 04:36
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Общество
На Россию надвигается похолодание
Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
Вести.Ru вчера в 23:21
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
Происшествия
К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции
В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
Ведомости 03:30
Происшествия
В Ивановской области произошло обрушение перехода на комбинате
«Произошло обрушение реконструируемого перехода между двумя зданиями на площади 40 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
RT на русском 05:34
Игры
Опубликованы 12 минут геймплея «ремейка» Fallout 3 на движке Fallout 4
REGNUM 16 июня в 20:37
Здоровье
146 человек в Ростовской области за сутки заразились коронавирусом
По информации Роспотребнадзора на четверг, 18 июня, за сутки еще у 146 человек выявлен коронавирус. Днем ранее заразились 152 человека.
Kursk.com 04:28