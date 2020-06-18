Здоровье

MOS.newsMOS.newsНазваны пять симптомов рака кишечника

Существуют пять симптомов, которые могут говорить о раке кишечника, и игнорировать их не стоит. Эти признаки перечислил врач-онколог Иван Карасев.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Названы пять симптомов рака тонкой кишки

Lenta.ru04:34

Названы симптомы рака кишечника

Московский Комсомолец02:22

Онколог назвал 5 симптомов рака тонкой кишки

Medical Noteвчера в 10:23

Онколог назвал главные симптомы рака кишечника

URA.Ru01:07

Онколог назвал пять симптомов рака кишечника

Российская газета00:31

Названы пять симптомов рака кишечника

РИА Новости01:41

Медики назвали «странный» первый признак рака легких

Суть событийвчера в 08:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Политика

Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции

Верховный суд отказался принять иск Геннадия Рудяка, в котором он обжаловал указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля.
РБК 05:02
6,5K
Общество

В Краснодарском крае снимают карантин

Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
86
Общество

У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
545
Происшествия

Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева устроил пьяное ДТП в Москве.
Российская газета 02:14
559
Общество

В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
451
Киберспорт

Игрокам в Red Dead Online запретили добавлять членов Ку-клукс-клана

News.ru вчера в 05:59
Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
109
Экономика

Кабмин выделит на выплаты медикам ещё более 1 млрд рублей

Правительство России направит ещё более 1 млрд рублей на президентские выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией.
RT на русском 05:30
4
Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

RT на русском 16 июня в 15:16
1,9K
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 16 июня в 18:21
995
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
3,8K
Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
507
Футбол

«Челси» объявил о переходе Тимо Вернера

Газета.Ru 05:23
Армия и оружие

Россия намерена массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт

Уже имеется ряд заинтересованных стран в покупке Су-57. Самолет является наиболее перспективным истребителем пятого поколения.
RuNews24.ru вчера в 00:37
63
Здоровье

Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу

Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
20
Общество

Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
14
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
5,4K
Происшествия

Банда ловила россиян и отдавала их в рабство

Lenta.ru 05:11
1
Общество

В Петербурге не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19

Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19.
Lenta.ru 05:53
5
Авто

Tesla сделала электромобиль с рекордным запасом хода

Как стало известно «Автоновостям дня», добиться рекордного запаса хода удалось за счет целого ряда факторов: облегченных материалов, новых шин с уменьшенным сопротивлением качению и изменения алгоритмов работы системы рекуперации энергии (теперь электрокар самозаряжается эффективнее, чем раньше).
Автоновости дня 16 июня в 04:22
124
Наука

Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19

У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха.
Машины и Механизмы 01:03
2
Здоровье

В Липецкой области второй этап снятия ограничений начнут 24 июня

Липецкая область перейдет с 24 июня ко второму этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает обладминистрация.
РИА Новости 04:36
6
Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
1,9K
Общество

На Россию надвигается похолодание

Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
Вести.Ru вчера в 23:21
613
Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
688
Кино

«Союзмультфильм» представил трех новых персонажей «Ну, погоди!»

РБК 03:18
30
Происшествия

К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции

В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
Ведомости 03:30
650
Происшествия

В Ивановской области произошло обрушение перехода на комбинате

«Произошло обрушение реконструируемого перехода между двумя зданиями на площади 40 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
RT на русском 05:34
Игры

Опубликованы 12 минут геймплея «ремейка» Fallout 3 на движке Fallout 4

REGNUM 16 июня в 20:37
4
Здоровье

146 человек в Ростовской области за сутки заразились коронавирусом

По информации Роспотребнадзора на четверг, 18 июня, за сутки еще у 146 человек выявлен коронавирус. Днем ранее заразились 152 человека.
Kursk.com 04:28
1,2K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное