Здоровье

MOS.newsMOS.newsНазваны пять симптомов рака кишечника

Существуют пять симптомов, которые могут говорить о раке кишечника, и игнорировать их не стоит. Эти признаки перечислил врач-онколог Иван Карасев.
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