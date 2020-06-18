Здоровье
MOS.newsНазваны пять симптомов рака кишечника
Существуют пять симптомов, которые могут говорить о раке кишечника, и игнорировать их не стоит. Эти признаки перечислил врач-онколог Иван Карасев.
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Общество
Адвокат Ефремова заявил о смене позиции семьи Захарова по компенсации
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, готова обсудить денежную компенсацию, заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, 17 июня сообщает «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна вчера в 08:26
Общество
Апелляционный суд Армении освободил экс-президента Кочаряна
Апелляционный суд Армении освободил из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна, ранее обвиненного в свержении режима и получении взятки.
Известия 09:58
Здоровье
Физические нагрузки спасают по 4 млн жизней каждый год
Британские исследователи пришли к выводу, что достаточное количество физических нагрузок поможет предотвратить примерно 4 млн преждевременных смертей в мире.
MedikForum.ru 07:10
Политика
Володин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
Российская газета 10:12
Происшествия
В жилом доме на севере Москвы произошла стрельба
Неизвестный гражданин открыл стрельбу в квартире жилого дома на севере Москвы на улице Приорова.
Российская газета 08:36
Политика
Пропавший соперник Лукашенко в президентской гонке нашелся
Соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктор Бабарико, пропавший утром 18 июня, нашелся.
Lenta.ru 06:23
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Здоровье
Врач рассказала, чего категорически нельзя делать в жару
Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала "Вечерней Москве", кому категорически противопоказано находиться под прямыми лучами солнца в жаркую погоду.
РИА Новости 08:30
Общество
Песков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ
Власти обсуждают различные шаги в сфере антикризисных мер и стимулирования экономического развития, среди поступивших предложений — повышение ставки НДФЛ.
РБК 06:10
Общество
This War of Mine войдет в школьную программу Польши
Cyber.sports.ru 03:54
Футбол
Креативный директор «Матч ТВ» прокомментировал бесплатный показ РПЛ
Гавриил Гордеев, являющийся креативным директором "Матч ТВ", прокомментировал бесплатный показ чемпионата России по футболу на телеканале.
Sport.ru 08:28
Здоровье
Академик Чучалин: надо бояться не второй волны, а осложнений после COVID-19
Заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Пирогова, академик РАМН, врач-пульмонолог Александр Чучалин рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" о снижении заболеваемости COVID-19 и мерах по снижению распространения эпидемии.
Вести.Ru 08:57
Культура
В Витебске состоится «Славянский базар»
«Славянский базар в Витебске» в 2020 году состоится в июле. Об этом сообщил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.
RuNews24.ru 00:40
Политика
Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
Общество
Минпросвещения утвердило новое расписание ЕГЭ
Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня, а первые пройдут 3 июля.
Говорит Москва вчера в 09:55
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Общество
Пекин прекращает пассажирское сообщение с другими частями Китая
Власти Пекина с 19 июня приостанавливают все пассажирские перевозки с другими регионами Китая.
Коммерсантъ 05:37
Политика
Трамп назвал книгу Болтона смесью лжи и выдуманных историй
Президент США Дональд Трамп обвинил своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона в том, что в своей книге о пребывании в Белом доме он соединил враньё и выдуманные истории.
RT на русском 09:55
Футбол
РФС анонсировал расследование по факту заражения игроков «Ростова»
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) намерены расследовать ситуацию с заражением игроков "Ростова" коронавирусом.
Газета.Ru 09:48
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил шестерых пешеходов
RT на русском 06:29
Шоу-бизнес
Тина Канделаки жестко отреагировала на оскорбления со стороны Собчак
Телеведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки вновь обменялись публичными оскорблениями.
Газета.Ru 08:27
Авто
Tesla выпустила электромобиль с рекордным запасом хода
Компания Tesla объявила о выходе Model S, у которой запас хода на 20% больше, чем у модели S 100D 2019 модельного года.
Тарантас Ньюс 16 июня в 04:38
Общество
Сергей Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве
Эксперты отмечают положительную динамику в борьбе с новым типом коронавирусной инфекции в Москве.
Вечерняя Москва 09:19
Общество
Попова рассказала, когда Россия откроет границы
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия сможет открыть границы, когда риск заражения коронавирусом станет минимальным.
Невские Новости 06:42
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Энергетика
«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»
Украинский «Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», сообщила советник главы правления компании Елена Зеркаль.
RT на русском 09:10
Энергетика
Стоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд
Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день бьет исторические рекорды, поднявшись до 57,3 тыс. рублей за тонну.
Российская газета 08:21