Авто

Автоновости дняАвтоновости дняЭксперт перечислил пять способов «убить» машину зимой

Пожалуй, ничто не убивает машину зимой так, как грязь, морозы и безответственность владельца. Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов назвал пять самых распространенных способов навредить автомобилю в зимний период. Один из них – езда с непрогретым двигателем.
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с чего всё началось

Вот так водители «убивают» автомобиль зимой – 5 способов

4. Помою летом Мне встречались автовладельцы, считающие зимние мойки автомобиля лишней тратой денег и времени, дескать, все равно через полчаса езды машина снова будет грязной.
За рулем02:00

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Названы пять способов «убить» машину зимой

Tvoe-avto.com10:47

Названы пять способов навредить своему автомобилю зимой

Известия11:46

Эксперт перечислил пять способов «убить» машину зимой

Автоновости дня11:39

Эксперт назвал способы «убить» машину зимой

News.ru10:51

Эксперт назвал пять способов, как «убить» машину зимой

Тарантас Ньюс12:08

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости10:13

Вот так водители «убивают» автомобиль зимой – 5 способов

За рулем02:00
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Армия и оружие

Посольство России на Кипре опровергло сообщения о планах признать ТРСК

Посольство России в Никосии опровергло публикацию турецкой газеты с сообщением о якобы планах Москвы признать так называемую Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) на оккупированной части острова.
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Названа истинная причина климатической катастрофы

Для оценки вклада озоноразрушающих веществ в изменение климата ученые использовали две различные климатические модели, разработанные в Национальном центре атмосферных исследований США.
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 32,76 копейки - до 68,2082 рубля, курс доллара снизился на 6,79 копейки - до 61,4654 рубля, следует из данных Банка России.
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