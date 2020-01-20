Авто

Tvoe-avto.comTvoe-avto.comНазваны пять способов «убить» машину зимой

Как пишет журнал «За рулем», одним из самых распространенных способов «убить» машину зимой является старт с непрогретым мотором. Эксперт советует обязательно прогревать автомобиль после длительного простоя, причем иногда может быть достаточно минимум 5 минут.
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с чего всё началось

Вот так водители «убивают» автомобиль зимой – 5 способов

4. Помою летом Мне встречались автовладельцы, считающие зимние мойки автомобиля лишней тратой денег и времени, дескать, все равно через полчаса езды машина снова будет грязной.
За рулем02:00

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Названы пять способов навредить своему автомобилю зимой

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Эксперт назвал способы «убить» машину зимой

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Названы пять способов «убить» машину зимой

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Эксперт перечислил пять способов «убить» машину зимой

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Вот так водители «убивают» автомобиль зимой – 5 способов

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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 19:16, Ашберн
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