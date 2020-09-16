Самое любопытное, что в новых ПДД могут появиться нормы для передвижения так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ).

с чего всё началось

Минтранс предложил внести поправки в правила дорожного движения (ПДД). Изменения коснутся перевозки пассажиров, хранения транспортных средств, тонировки и скорости движения транспорта.

Названы пять важных изменений в ПДД

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