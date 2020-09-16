Транспорт
ИзвестияНазваны пять важных изменений в ПДД
Минтранс предложил внести поправки в правила дорожного движения (ПДД). Изменения коснутся перевозки пассажиров, хранения транспортных средств, тонировки и скорости движения транспорта.
Читать в источнике
Оценить239
с чего всё началось
Самое любопытное, что в новых ПДД могут появиться нормы для передвижения так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ).За рулемвчера в 07:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7414 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
Общество
Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей
Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике молодых людей, которые помыли обувь в источнике при православном храме в Калининграде.
Газета.Ru 03:28
Общество
В РФ задумались о введении минимальной почасовой оплаты труда
В российском законодательстве может появиться понятие минимальной часовой ставки оплаты труда.
Дума ТВ вчера в 03:36
Политика
Канье Уэст разместил в Twitter фотографию Путина с тренировки по дзюдо
Американский рэпер Канье Уэст разместил в своем Twitter фотографию президента РФ Владимира Путина на тренировке по дзюдо.
РИА Новости 03:58
Армия и оружие
В Венесуэле сбили перевозивший наркотики самолет из США
Венесуэла снова сбила самолет с американским регистрационным номером из-за подозрений в незаконном обороте наркотиков.
Газета.Ru 02:55
Политика
Военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск
Известия 04:28
Экономика
Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20%
Чтобы компенсировать рост бюджетных расходов из-за пандемии, Минфин предложил увеличить в 2021 году акцизы на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%, сообщает РБК.
Интерфакс 03:13
Общество
Внучки Лукашенко забрали документы из Лицея БГУ
Ранее сообщалось, что младший сын белорусского президента Николай также забрал документы из лицея, куда был зачислен после большого конкурса на биологический профиль.
РЕН ТВ 03:57
Общество
«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год
Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUM 01:51
Политика
Тихановская гарантирует безопасность Лукашенко в случае его мирного ухода
Если Александр Лукашенко "мирно" покинет пост президента Белоруссии, оппозиция готова предоставить ему гарантии безопасности, сообщила Светлана Тихановская.
Вести.Ru 03:07
Кино
«Черная Вдова» может занять место «Вечных»
Высказывается предположение, что лента может занять место другой экранизации комиксов - "Вечные", которая на момент данной публикации была заявлена на 12 февраля 2021 года.
KinoNews.ru вчера в 15:13
Общество
В России за сутки выявили 5 670 случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 5 670, это максимум с 26 июля.
ТАСС 03:55
Шоу-бизнес
Петросян впервые показал второго ребенка
Юморист Евгений Петросян впервые показал фотографию своего второго ребенка.
Lenta.ru 02:48
Экономика
Минтранс и РЖД нашли способ сократить затраты на ВСМ Москва-Петербург
РЖД и Минтранс предложили направить на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург не 1,7 млрд рублей, а 1,4 млрд рублей за счет включения в план модернизации не всей трассы, а только участка в 630 км, без дорогостоящих подходов к столицам, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:35
Авто
Новый кроссовер Wey заметили на тульском заводе Haval
Известно, что под капотом кроссовера установлен 2-литровый турбированный мотор с мощностью 227 л.с. Автомобиль приводится в движение 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.
Rusargument 03:18
Происшествия
Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске
Газета.Ru вчера в 17:31
Армия и оружие
В Ливии заявили о способности супероружия России достичь Вашингтона за 15 минут
В Ливии заявили о способности супероружия России достичь Вашингтона за 15 минут. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала 218tv.
Piter.tv 04:10
Технологии
«Пятерочку» оставляют без кассиров
X5 протестирует систему самостоятельных покупок Управляющая сетями "Пятерочка" и "Перекресток" X5 Retail Group запустила сервис самостоятельных покупок с помощью мобильного приложения.
Коммерсантъ вчера в 03:05
Политика
Индия в знак протеста покинула встречу ШОС из-за действий Пакистана
Нью-Дели, 16 сентября 2020, 10:26 — REGNUM Советник правительства Индии по нацбезопасности Аджит Довал покинул 15 сентября встречу посланников государств-членов ШОС после демонстрации представителем Пакистана новой карты страны.
REGNUM 03:26
Гаджеты
Составлен список лучших процессоров для игрового компьютера
Чип от Intel 10-го поколения, имеет восемь ядер и базовую частоту 3800 мегагерц, назван самым лучшим игровым процессором на данный момент.
ФедералПресс вчера в 02:21
Общество
Названы ограничения для участников испытаний вакцины «Спутник V»
"Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации", - цитируют документ РИА Новости.
Российская газета 02:05
Энергетика
Мировые цены на нефть превысили отметку $41
В августе промышленное производство и розничные продажи в Китае превысили прогнозы, усилив надежды на восстановление экономики и спрос на нефть.
REGNUM 01:16
Шоу-бизнес
Тарзан опубликовал признание в измене Королевой с двумя девушками
Шоумен Тарзан признался в измене Наташе Королевой с девушками, которые впоследствии обокрали его дом.
Газета.Ru 04:27
Технологии
Власти раздадут гранты на борьбу с кибербуллингом и фейками в соцсетях
Представитель Mail.ru Group (владеет крупнейшими российскими соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», несколькими мессенджерами и игровым подразделением) не стал комментировать, есть ли у компании разработки по направлениям, которым государство намерено выделять гранты.
РБК 04:01
Происшествия
В Свердловской области скончались от COVID-19 более 530 человек
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области лишь за неделю с 7 по 13 сентября 2020 года зафиксировали 32,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ.
REGNUM вчера в 04:28
Шоу-бизнес
Оксана Фандера снялась обнажённой в Сочи
Несмотря на свои 52 года, Оксана Фандера остается одной из самых желанных российских актрис.
Discover24 03:00