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Известия
Известия

Названы пять важных изменений в ПДД

Минтранс предложил внести поправки в правила дорожного движения (ПДД). Изменения коснутся перевозки пассажиров, хранения транспортных средств, тонировки и скорости движения транспорта.В источнике
С чего всё началось
За рулем

5 важных изменений в ПДД: коснется всех

Министерство транспорта РФ подготовило 19-страничный проект поправок к ПДД. Условно предложения чиновников можно разделить на несколько блоков, касающихся перевозки пассажиров, хранения транспортных средств, требований к тонировке, скорости движения транспорта.
За рулемвчера в 07:00
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Известия

Названы пять важных изменений в ПДД

Известия21:28
Российская газета

Названы пять важнейших изменений в правилах дорожного движения

Российская газета17:54
РИА Новости

Раскрыты пять важных изменений в ПДД

РИА Новостивчера в 11:54
Царьград

Водителей лишат лазейки в ПДД: Топ-5 изменений, которые должен знать каждый

Царьградвчера в 13:09
News.ru

Эксперты назвали пять важнейших изменений в ПДД

News.ruвчера в 13:01
Взгляд.ру

Названы пять важнейших изменений в ПДД

Взгляд.рувчера в 15:03
За рулем

5 важных изменений в ПДД: коснется всех

За рулемвчера в 07:00

В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.
В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники
Газета.Ru00:37
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В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

После вступления на свою должность, Боррель дал старт общему режиму санкций против гуманитарного права и нарушения прав человека, которые обсуждались накануне на пленарном заседании Европарламента.
МонаВиставчера в 15:11
1,9K

Бастрыкин рассказал о расследовании дел о реабилитации нацизма

"Часть уголовных дел - в завершающей стадии, некоторые фигуранты предстали перед судом, один из них, житель Перми Даниил Симанов, уже осужден и приговорен к наказанию в виде 200 часов обязательных работ", - сообщил глава СК.
РИА Новости00:46
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За сутки в Алтайском крае 63 человека заболели коронавирусом

За последние 24 часа в Алтайском крае еще у 63 человек подтвержден диагноз «коронавирус», переболели — 59 пациентов, зарегистрировано 4 летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти трех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 02:32
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Названы ограничения для участников испытания вакцины «Спутник V»

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на протокол клинического исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак» — 2020, всем участникам необходимо отказаться от употребления алкоголя, девушкам не рекомендуется беременеть, а мужчинам советуют избегать зачатия ребёнка.
RT на русском00:37
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