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Известия
Известия

Названы пять важных изменений в ПДД

Минтранс предложил внести поправки в правила дорожного движения (ПДД). Изменения коснутся перевозки пассажиров, хранения транспортных средств, тонировки и скорости движения транспорта.В источнике
С чего всё началось
За рулем

5 важных изменений в ПДД: коснется всех

Министерство транспорта РФ подготовило 19-страничный проект поправок к ПДД. Условно предложения чиновников можно разделить на несколько блоков, касающихся перевозки пассажиров, хранения транспортных средств, требований к тонировке, скорости движения транспорта.
За рулемвчера в 07:00
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Известия

Названы пять важных изменений в ПДД

Известия21:28
Российская газета

Названы пять важнейших изменений в правилах дорожного движения

Российская газета17:54
За рулем

5 важных изменений в ПДД: коснется всех

За рулемвчера в 07:00
Взгляд.ру

Названы пять важнейших изменений в ПДД

Взгляд.рувчера в 15:03
News.ru

Эксперты назвали пять важнейших изменений в ПДД

News.ruвчера в 13:01
РИА Новости

Раскрыты пять важных изменений в ПДД

РИА Новостивчера в 11:54
Национальная служба новостей

В Минтрансе представили новый проект ПДД

Национальная служба новостей17:20

Глюкоза показала подписчикам грудь в экстремальном декольте

Популярная российская музыкальная исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, более известная под своим творческим псевдонимом "Глюкоза", в очередной раз порадовала своих подписчиков в социальных сетях.
CT newsвчера в 11:55
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Участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации

Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», дали рекомендации не беременеть, а всем добровольцам посоветовали отказаться от алкоголя и ограничить курение.
Lenta.ru00:51
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В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.
Газета.Ru00:37
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В России предложили ввести продуктовые карточки

Внедрение продуктовых талонов помогло бы решить проблему, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.
Lenta.ruвчера в 11:26
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США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из «Панциря»

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) признало, что около года назад в Ливии из зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства был сбит итальянский дрон и как минимум один американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.
Lenta.ruвчера в 11:30
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Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Коммерсантъвчера в 12:29
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Раздражительность повышает риск смерти после сердечного приступа

Враждебность была независимым предиктором смерти от второго сердечного приступа после поправки на другие факторы, которые могли повлиять на отношения, включая пол, возраст, образование, семейное положение, диабет, высокое кровяное давление и курение.
ГЛАС.RUвчера в 03:09
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Концессионеру достанется не вся трасса Москва—Санкт-Петербург

Номинальные траты на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург могут сократиться с 1,7 до 1,4 трлн руб. за счет того, что в комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ) войдет не вся ВСМ, а только 630 км от нее, без дорогостоящих подходов к столицам.
Коммерсантъ18:05
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В Красноярском крае задержали находившегося в розыске главу района

В Красноярском крае задержан глава Ачинского района Евгений Розанчугов, который с июня этого года находился в федеральном розыске, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Российская газета02:30
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Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли предупредил, что нефтедобывающим государствам необходимо готовиться к худшему сценарию в ситуации ценами и спросом на нефть на мировом рынке.
REGNUM01:00
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