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Известия
Известия

Названы пять важных изменений в ПДД

Минтранс предложил внести поправки в правила дорожного движения (ПДД). Изменения коснутся перевозки пассажиров, хранения транспортных средств, тонировки и скорости движения транспорта.В источнике
С чего всё началось
За рулем

5 важных изменений в ПДД: коснется всех

Министерство транспорта РФ подготовило 19-страничный проект поправок к ПДД. Условно предложения чиновников можно разделить на несколько блоков, касающихся перевозки пассажиров, хранения транспортных средств, требований к тонировке, скорости движения транспорта.
За рулемвчера в 07:00
Подробнее о событии
Российская газета

Названы пять важнейших изменений в правилах дорожного движения

Российская газета17:54
Национальная служба новостей

В Минтрансе представили новый проект ПДД

Национальная служба новостей17:20
За рулем

5 важных изменений в ПДД: коснется всех

За рулемвчера в 07:00
News.ru

Эксперты назвали пять важнейших изменений в ПДД

News.ruвчера в 13:01
РИА Новости

Раскрыты пять важных изменений в ПДД

РИА Новостивчера в 11:54
Взгляд.ру

Названы пять важнейших изменений в ПДД

Взгляд.рувчера в 15:03
Новые Известия

Не безопасность, а наказание! Что таит в себе новый проект поправок к ПДД

Новые Известиявчера в 05:04

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Гурьянов голом в овертайме вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли

Счет в серии: 1-4 В финале Кубка Стэнли "Даллас" сыграет с победителем серии "Тампа" — "Айлендерс", которая также может завершиться в пяти матчах, поскольку "Лайтнинг" перед пятой встречей ведут 3:1.
Bookmaker-ratings.ruвчера в 00:13

В России предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт

В ближайшее время Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен обратиться в правительство России с предложением о предоставлении возможности тратить материнский капитал на ремонт квартиры.
RT на русском22:14
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Hyundai представил кроссовер Tucson нового поколения

Важным улучшением модели четвертого поколения стал максимально расширенный набор систем и ассистентов безопасности, а также наличие опции по открытию авто со смартфона, который можно использовать в качестве цифрового ключа с радиусом действия до 15 метров - для этого достаточно установить на гаджет специальное приложение Hyundai's Digital Key.
Новые автомобили21:43
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«Адмирал Эссен» взял на сопровождение эсминец ВМС США в Черном море

Шестой флот ВМС США во вторник сообщил, что американский эсминец "Франклин Рузвельт" направился в Черное море для проведения операций по обеспечению Напомним, в понедельник Балтфлот взял на сопровождение американский эсминец "Росс".
Взгляд.рувчера в 16:21
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Трамп заявил о намерении США принять меры против ВТО из-за Китая

Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении Соединённых Штатов принять меры в отношении Всемирной торговой организации (ВТО) из-за решения третейской группы ВТО, признавшей незаконным повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары.
RT на русском21:45
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Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Московский Комсомолецвчера в 04:07
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