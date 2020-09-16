Названы пять важных изменений в ПДД
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Минтранс предложил внести поправки в правила дорожного движения (ПДД). Изменения коснутся перевозки пассажиров, хранения транспортных средств, тонировки и скорости движения транспорта.В источнике
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5 важных изменений в ПДД: коснется всех
Министерство транспорта РФ подготовило 19-страничный проект поправок к ПДД. Условно предложения чиновников можно разделить на несколько блоков, касающихся перевозки пассажиров, хранения транспортных средств, требований к тонировке, скорости движения транспорта.
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